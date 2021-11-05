台北國際旅展南港登場　蔡英文：盼促進國際交流

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葉菊蘭進一步指出，從國際統計上看到，疫情重創台灣觀光產業，全球旅遊人次從14.6億人驟降為4億人次，工作流失超過6200萬人，預估要到2024年才能恢復到2019年以前到國際旅遊狀況，今天能聚在這裡相當不容易。
蔡英文於致詞時則表示，實體旅展能順利舉辦，而且可以呈現這樣的規模真的相當不容易，讓世界看到在疫情之下，台灣依然充滿生機活力，希望這4天的展期可以作為啟動的契機，成為產業的能量，共同振興台灣旅遊。
蔡英文說，今年ITF有超過40個國家參展，超過30國使節代表也來看現場，顯示各國已經逐漸恢復對海外的行銷宣傳，希望透過這場旅展，促成更多國際交流，「這裡是認識台灣風景和購買各地旅遊產品的好場所，我們有信心，在地深度的旅遊是國際趨勢，持續的推出新產品和美食一定能受到國際矚目」，邀請國人把握有空的時間，到各地旅遊，體驗台灣的美好，相信在各界努力下，台灣的旅遊產業得以復甦。
而王國材指出，雖然受到疫情影響，產業承受打擊，但今天看到整體觀光產業發展活絡，這兩年的紓困、振興措施，就是希望為大家度過難關，希望提升國旅、擴大內需，同時也要準備好迎接未來的國際觀光客，包裝精緻旅遊與活動，藝術文化單位也提出各項產品，持續行銷，交通部在疫情期間也持續推動區域觀光聯盟策略，優化台灣的觀光資源，提供國際旅客更精緻的觀光選擇。