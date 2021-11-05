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超商「零食霸主」曝光！店員認了：跌落神壇　眾一看秒懂

▲台灣路上各個店家裡，都不難看見零食的蹤影，那數年前的超商零食霸主你知道是哪款嗎？（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲台灣路上各個店家裡，都不難看見零食的蹤影，那數年前的超商零食霸主你知道是哪款嗎？（示意圖／翻攝 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-05 11:56:56

在台灣超商密度非常高，且不僅販售微波食品、生活用品以外，餅乾零食也少不了。而近日，就有網友分享自己去超商的時候，意外看到一款零食在架上，但卻有滿滿的貨源，讓人回想起這「數年前的零食霸主」，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「現在的孩子都不知道當年吃這個有多秋！如今在超商的角落黯淡寂寞....乏人問津」只見貼出的照片，架上的零食正是「雷神巧克力」，這款巧克力當年數年前風靡一時，當時一片代購價喊到80至120元都有，各大超商通路通通搶不到，網購的話都要以翻五倍起跳價購買，相當驚人。

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▲網友分享在超商看到昔日「零食霸主」雷神巧克力，以前瘋搶的景況不再。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，不少網友紛紛回應「竟然還有在賣....是蠻好吃的，但現在吃不知道當時在夯啥」、「當時候根本是被炒作的＝＝沒好吃到要搶」、「當時候走在學校拿這個，整個有風啊」、「當年情人節都送這個不送金莎」、「我是覺得很甜啦」、「以前超愛啊....現在架上真的很多」、「以前超商根本都買不到，搶爆」。

另外，也有超多超商店員回憶「以前都有小弟弟小妹妹來求店員進貨的時候，留一點給他們哈哈」、「真的跌落神壇了，當初就是每次進貨，半夜都有人在等.....」、「當初一堆人凌晨跑來買...現在架上真的一堆」、「大概有8年了吧，當年為之瘋狂的零食霸主」、「有很多人要來預約一盒，我都不好意思說不行哈哈哈，我自己也要吃」。（編輯：張嘉哲）

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