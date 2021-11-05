NBA／為自己做過的事生氣　皮朋始終不了解他要的是什麼

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不過平心而論，《最後一舞》中受害最大、遭受非議最多的其實是當年的總管Jerry Krause。皮朋因他的職業道德瑕疵被點名批評，但片中也肯定了他對於這支球隊的作用，可以說是比較客觀的評價了他的職業生涯。
在比賽最後時刻因為總教練沒有將最後一擊的出手權交給自己，就拒絕上場；因為球團不願意給自己加薪，就故意推遲手術時間，這些舉動非常幼稚，而且在當年的環境下其實很難想像。皮朋所做的這些事是他生涯的大污點，無論用什麼方法都無法為其洗白。
而他做出這些可稱之為愚蠢的事情，全是因為自己思慮不夠周全。在1991年與公牛簽下了7年價值1800萬美元的續約合約之前，所有人都反對他那麼做，甚至包括公牛老闆Jerry Reinsdorf，大家認為新的電視和約馬上就要談了，他之後能拿到更高的待遇。但皮朋擔心自己的傷勢，因此選擇先拿眼前能看到的。結果之後看著表現不如自己的其他球員薪資水漲船高，又心理不痛快了，這能怪任何人嗎？
1993-94賽季的東區次輪季後賽對戰尼克，關鍵第3戰皮朋把自已的自尊擺在球隊之前，在Phil Jackson決定把最後的1.8秒的出手戰術設計給Toni Kukoc時，他決定拒絕上場。而且在受訪時表示「如果再來一次，我可能還是會那麼做」。
而這些負面成就之所以都被壓了下來，主要還是喬丹希望他能留隊。在享受著他的「棒球假期」的同時，飛人依舊透過B. J. Armstrong等好友留意球隊之中的情況，他堅信皮朋對於這支球隊(或是對於自己的重要性)，所以一直保著他，否則Krause和Reinsdorf恐怕不會忍受後者這樣鬧小脾氣。
皮朋之於喬丹是特別的，在198-90年代公牛的那些年，如果哪些球員在訓練或場上不符喬丹的意，那他就會和教練打個暗號，示意把那些傢伙給弄下場。可是對於皮朋，喬丹給予很多耐心，並且一直磨練他、超出極限的鞭策他。這其中當然大部份是出於利己的原因，但不可否認，這成就了後者。而且在那些年Krause起了交易之心時，都是喬丹擋在了前面；Kukoc剛來那幾年過得那麼苦，主要也是大家護著皮朋的自尊心。
喬丹為了自己的地位，重新揭開當年的爛瘡疤，這當然有些不厚道。皮朋有不滿的地方可以回應，但他因為幼小心靈受傷害，就開始無差別式的攻擊往日同事，這說明他還是和當年一樣，並沒有成長。
他罵Jackson有種族歧視，批評喬丹在訓練營前退休才是真自私，甚至連和他無仇的Charles Barkley也要說上幾句。而這一切就是為了他那本新書《Unguarded》，這很耐人尋味。就如同Barkley說的，他正在和所有人斷絕關係，而他並不是喬丹，拿掉那支公牛一員的標籤，他其實並沒有那麼大的影響力。
皮朋6冠在手，7次入選全明星賽，7次入選最佳陣容，10次入選最佳防守陣容，也是「夢幻隊」的一員。他有著一個輝煌的生涯，誰也無法否定這一切。但他似乎並沒有因此而自傲，在流言蜚語面前，他還是那個自卑的小男孩，急著要出來反擊，哪怕最後傷害到的可能是自己。
可是那都是2、30年前的事了，而且其中也沒什麼造謠的成分，他自己搞砸了。於是當別人說James已經超過他時，他稱讚喬丹；而當喬丹在紀錄片中批評他時，他又轉而稱讚James。他永遠不知道自己想要什麼，而這對比上他榮譽滿載的成就時，更顯得諷刺。