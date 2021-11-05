台積電重返600元！台股終場大漲218點、收17296.90點
美國聯準會（Fed）不急著升息，讓華爾街鬆一口氣，加上高通財報好消息，美股4大指數僅道瓊小幅收黑，台股今（5）日也開高走高，在半導體晶圓雙雄台積電、聯電領漲，加上面板、航運股助攻，大盤衝破17200點，最後更收在當日最高點17296.90點，創1個多月新高，大漲218.04點，漲幅1.28%，成交值3235.06億元，周線上漲近309.49點，成交量新台幣3235億元。
記者顏真真/台北報導
2021-11-05 14:11:21
美股除道瓊工業指數微跌33.35點，跌0.09%，以36124.23點作收，標普500指數上漲19.49點，漲0.42%，收4680.06點，科技股那斯達克指數上揚128.73點，漲0.81%，收15940.31點；費城半導體指數也漲125.59點，漲3.50%，收3715.76點。
在美股3大指數收高之下，台股今日也是開高走高，以17097.16點、上漲18.3點開出後，即衝破17200點，上漲逾百點。雖然盤中一度拉回17200點之下，漲幅也收斂百點之內，但在晶圓雙雄台積電及聯電領漲，加上面板及航運股也點火助攻下，台股漲勢再擴大，並向17300點挺進，終場更收在今日最高點17296.90點，也是1個多月來新高，大漲了218.04點。
在類股表現上，半導體漲2.14%，電子零組件漲1.73%，光電漲1.24%，傳產的航軍、化工類股也漲超過2%，而貿易百貨、化學生技醫療也有1%以上漲幅。
在個股部分，半導體的晶圓雙雄台積電重返600元，漲2.21%，聯電亦漲了3.07%，聯詠更攻上漲停來到448元，世芯漲6.47%，瑞昱、創意、台勝科、京元電子漲幅也都超過2%，而光電的友達漲5.61%，群創漲7.35%，彩晶漲5.88%。
此外，「元宇宙」概念股的宏達電漲4.48%，威盛漲3.57%，威鋒電子及南電也有4%以上漲幅，亞信及景碩漲逾3%。至於航運的貨櫃3雄長榮收盤上漲4.11%，萬海也漲2.01%，陽明漲1.42%，而長榮航也漲2.86%，華航亦有1.82%漲幅。