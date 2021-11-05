台中購物節抽獎電子線上化 議員：沒有顧及長青族操作

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何文海表示，有多年長者雖然知道這個活動，卻不會操作APP，因此無法完成登錄發票的步驟，進而無法參加抽獎，錯失了參加抽獎的機會。在購物節活動結束以前，或往後遇到同類型活動時，應派遣活動相關人員去據點教學，實際帶領長青族操作APP，讓他們知道如何自行使用。每位台中市民都有參加抽獎活動的資格，讓所有人都了解如何使用，才能確實達到舉辦購物節來增加消費經濟的原先目的。
何文海說，台中購物節舉辦抽獎固然是民眾引頸期盼的活動，參與抽獎的人數多，幾家歡樂幾家愁的狀況必然會發生，但整個抽獎的活動期間偏長（約兩個月），從頭到尾都參與活動，並且希望可以中獎的民眾一定也在多數，而其失落的情緒又因為活動為期兩個月之久而更顯著，因此他也建議，可以擬訂參與活動的小獎項，多一個利因，以達人人有獎又能促進經濟的雙贏局面。
經發局表示，第三屆台中購物節截至目前為止，活動APP下載數已突破89萬次，民眾只要在購物節活動期間內，至台中轄區或在電商中的台中專區消費，發票登錄至台中購物節APP，即可參加抽獎。
為使全台中民眾能一同參與台中購物節，全市府各局處全體動員宣傳台中購物節，為使長輩也能知悉相關訊息，市府於各施打疫苗快打站、金婚、銀婚等場合發放台中購物節相關文宣予長輩，宣導活動訊息並告知如何參與台中購物節；另市府已製作APP操作宣導影片，提供民眾下載觀看，若長輩仍有操作上的相關疑問，可向市府洽詢，經發局將全力提供協助。