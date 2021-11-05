沉默2天後首發聲！理科先生PO孤單照 無奈眼神洩心情
百萬YouTuber「理科太太」（陳映彤）與台裔美籍老公「理科先生」John結婚5年，目前正在進行離婚調解，理科太太3日也透過IG證實，表示正用盡全力經歷人生，並希望4歲的兒子Miles可以在充滿愛的環境長大。對此，John沉默數日後，今（5）日終於發聲，表示自己很想幫兒子親手做一個南瓜燈，眼神看起來也格外憔悴，而值得注意的是，他一個字都沒有提到理科太太。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-05 13:59:01｜2021-11-05 14:32:36
上月底是萬聖節，獨自在美國的John少了兒子的陪伴，今天則曬出一大片南瓜燈的照片，對兒子喊話：「我想在萬聖節為Miles製作一個南瓜燈，即使他今年不會去搗蛋，我買了一個南瓜，那傢伙說我可以免費吃一個白色的，我想他可能會說我不會雕刻，所以我得到了一個練習南瓜。」字裡行間吐露出對兒子的無限思念。
另外，從John曬出的自拍照片中可以看到，儘管戴上口罩，他的眼神仍透露出些許哀傷，看來不只無奈因疫情無法看到兒子，似乎也因近日傳出的婚變風波而煩惱，整個人更顯憔悴。
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