國民黨中二補選難產？朱立倫：登記截止前推出最強候選人
中二選區立委補選，藍軍遲未推出人選，被民進黨徵召的參選人林靜儀譏諷「把菜端走了卻不出菜」，國民黨主席朱立倫今在雲、彰黨部主委佈達時強調：「一定會在最後登記以前，推出最強候選人，團結整合打贏選戰。」對於民眾黨積極插旗中部，是否將瓜分國民黨票源？朱立倫表示，國民黨將民眾黨視為友黨，希望兩黨團結起來支持國民黨在地方執政。
記者顏幸如/綜合報導
2021-11-05 14:20:13｜2021-11-05 14:23:40
日前媒體報導，國民黨主席朱立倫1日與前立委顏寬恒在台北踫面，勸顏參加中二選區立委補選，但顏寬恒未予肯定答案。3日獲民進黨徵召參選的林靜儀醫師，昨晚參與地方餐會時，批評國民黨傾力投入刪Q是「把菜收起來不讓人吃」，她挖苦國民黨候選人難產：「已經兩個禮拜了，新菜還端不出來，不知道誰要跟我選，根本是來亂場的。」
國民黨中央先前透露，仍持續勸進顏寬恒，最晚將在17日的中常會確定人選。朱立倫今上午到中部主持新任縣黨部主委佈達典禮時，兩度被媒體追問此事，他在雲林答「中二選區會尊重地方，由地方協調出最好的候選人」，到彰化時再補充「國民黨在最後登記以前，一定會推出最強的候選人」，並強調會整合在地力量團結起來。
根據中選會公佈的時程，中二立委補選登記截止日為19日，距今尚有14天。
民眾黨近來積極插旗中部，有意參選議員者陸續站上起跑線、爭取曝光機會，黨中央正評估問鼎下屆縣市長的可能。朱立倫被問及民眾黨紮根地方，是否將瓜分國民黨資源時，強調王惠美的表現獲得各界肯定、國民黨希望議會下屆席次衝到過半，再結合友黨共同團結，拿下議長、副議長席次，全力支持王惠美的執政團隊。
民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今也出席佈達典禮，國民黨新任彰化縣黨部主委、前立委蕭景田表示，國民黨將民眾黨定位成友黨、雖然不了解民眾黨的選舉佈局，但他和張雪如是多年好友，相信溝通上不會有問題。