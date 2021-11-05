「台版莎賓娜」降臨錄影現場　風田心機一舉動被吐槽

30歲的Youtuber洗菜（王宇君）擅長打籃球，高挑的身型、姣好的面容搭配氣質馬尾，是眾人眼中的萬人迷女孩，有「籃球女孩」、「台版莎賓娜」等封號。近來洗菜參加實境競賽節目《綜藝3國智》，風田疑似看到她太嗨，默默的做了一個心機的舉動，讓其他來賓忍不住上前吐槽。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-05 14:52:00｜2021-11-05 15:15:16
節目邀請了洗菜和艾瑞絲2位美少女當來賓，洗菜笑容甜美又熱愛運動、陽光感十足，黃豪平爆料，風田看到洗菜就非常開心，悄悄地換了位置到洗菜旁邊，威廉聽到後就笑說：「我剛剛明明就站在那邊，風田硬要我跟他換位置。」風田雖然否認是自己要換到洗菜旁邊，但仍然難掩興奮情緒表示：「太好了，超開心！」
艾瑞絲憑藉甜美外表與火辣身材，擁有大批粉絲，難得和主持群搭遊覽車錄外景，沒想到卻暈車，艾瑞絲叫苦連天：「我真的吐到不行！」雖然一開始身體有些不舒服，所幸後來恢復很快，一下就補足戰力，還能一拳「KO」張立東。
遊戲戲兩兩一組，挑戰將對方頭上一桶乒乓球擊落，艾瑞絲戴著安全帽和拳擊手套的模樣超可愛，連挑戰者張立東都心軟，主動開口禮讓對方，他笑著表示：「我先讓妳一拳。」艾瑞絲睜著圓潤大眼反問：「打哪裡都可以嗎？你不可以偷偷攻擊我喔！」
張立東承諾不會防守，要乖乖接受艾瑞絲的攻擊，沒想到艾瑞絲眼明手快，瞄準張立東頭上的乒乓球桶快速出擊，把張立東所有籌碼擊落，而張立東一拳就被KO，當場傻眼說不出話，李易還開心在後面拍手鼓勵艾瑞絲：「妳好棒！」張立東則花了一番功夫才回過神，氣噗噗地說：「妳贏！怎麼可以打人家的桶子。」