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中港邱比特弦線新經濟計劃 議員批已「斷弦掉箭」

▲議員江肇國等人指出，中港邱比特計畫完全是口號施政的最佳典範，完全是「斷弦掉箭」的空頭計畫(圖／柳榮俊攝2021.11.5)
▲議員江肇國等人指出，中港邱比特計畫完全是口號施政的最佳典範，完全是「斷弦掉箭」的空頭計畫(圖／柳榮俊攝2021.11.5)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-05 14:32:40

台中市政府經發局提「中港邱比特弦線新經濟計劃」，今(5)日民進黨市議員江肇國、賴佳微、張家銨、李天生業務質詢指出，中港邱比特計畫完全是口號施政的最佳典範，原以臺鐵、捷運綠線、台灣大道所圍範圍發展城鄉新創產業，但現況只剩捷運綠線預備發展微商圈，完全是「斷弦掉箭」的空頭計畫，欺騙中央補助2000萬，更欺騙廣大的市民。

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江肇國表示，中港邱比特計畫以捷運綠線、臺鐵高架、臺灣大道公車路線呈現弓箭形狀，原計畫所圍範圍發展城鄉產業創新，但現以經費不夠為由放棄臺鐵高架、臺灣大道部分，實際內容空洞，完全是「斷弦掉箭」的空頭計畫。他強調，若經費有限而必須有所抉擇，應優先選擇東協廣場、新興臺鐵高架車站，如：頭家厝、五權等作為發展重點，而非選擇現已具備人潮的捷運商圈，否則只是在撿現成的成果而已。


江肇國指出，計畫指出要發展捷運站半徑2公里內商家組成車站微商圈，但綠線站距最遠1.65公里、最近540公尺，微商圈恐怕變成整條綠線商圈。邱比特計畫已拍攝美食影片競賽、站體附近設置數位行銷螢幕等，而這應由合中捷運公司執行，且捷運周遭都已是鬧區，需要經發局投入輔導發展成商圈的需求相對低，顯然經發局已經忽略了自身的業務範疇，忘記舊有商圈的輔導發展，只想著創設新車站微商圈，提出像中港邱比特這樣口號計畫，不僅欺騙了補助2000萬的中央政府，更讓中市民困惑、失望。


經發局指出，中港邱比特弦線新經濟計畫原提報1億元預算，以捷運綠線為弓、台鐵為弦、台灣大道為箭所構成的交通路網範圍，後經濟部核定2858萬元，為讓補助經費做有效運用，因應台中捷運綠線通車元年，因此計畫調整聚焦以台中捷運為主軸，打破既往商圈組織模式，盤點弦線箭路網內食、宿、遊、購店家推動微商圈聯盟，並於東協廣場跨境基地建置自媒體直播空間、開設數位行銷系列課程及舉辦創意競賽，協助聯盟店家數位行銷。雖計畫經費縮減，仍將串連東協廣場、弦線箭範圍內店家進行整體行銷，帶動軌道新經濟。


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