中港邱比特弦線新經濟計劃 議員批已「斷弦掉箭」

台中市政府經發局提「中港邱比特弦線新經濟計劃」，今 (5) 日民進黨市議員江肇國、賴佳微、張家銨、李天生業務質詢指出，中港邱比特計畫完全是口號施政的最佳典範，原以臺鐵、捷運綠線、台灣大道所圍範圍發展城鄉新創產業，但現況只剩捷運綠線預備發展微商圈，完全是「斷弦掉箭」的空頭計畫，欺騙中央補助 2000 萬，更欺騙廣大的市民。

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江肇國表示，中港邱比特計畫以捷運綠線、臺鐵高架、臺灣大道公車路線呈現弓箭形狀，原計畫所圍範圍發展城鄉產業創新，但現以經費不夠為由放棄臺鐵高架、臺灣大道部分，實際內容空洞，完全是「斷弦掉箭」的空頭計畫。他強調，若經費有限而必須有所抉擇，應優先選擇東協廣場、新興臺鐵高架車站，如：頭家厝、五權等作為發展重點，而非選擇現已具備人潮的捷運商圈，否則只是在撿現成的成果而已。

江肇國指出，計畫指出要發展捷運站半徑 2 公里內商家組成車站微商圈，但綠線站距最遠 1.65 公里、最近 540 公尺，微商圈恐怕變成整條綠線商圈。邱比特計畫已拍攝美食影片競賽、站體附近設置數位行銷螢幕等，而這應由合中捷運公司執行，且捷運周遭都已是鬧區，需要經發局投入輔導發展成商圈的需求相對低，顯然經發局已經忽略了自身的業務範疇，忘記舊有商圈的輔導發展，只想著創設新車站微商圈，提出像中港邱比特這樣口號計畫，不僅欺騙了補助 2000 萬的中央政府，更讓中市民困惑、失望。