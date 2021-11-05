日盛金股臨會通過併入富邦金　將申請終止櫃檯買賣

日盛金控今（5）日下午召開股東臨時會，討論與富邦金控合併案及申請終止櫃檯買賣等事宜。會中，審計委員會召集人報告審計委員會就日盛金與富邦金合併案審議這次併購計畫、交易公平性與合理性，業經審計委員會審議完竣，認為尚屬允當，並通過日盛金與富邦金合併及簽訂合併契約案，日盛金將依相關法令規定向主管機關申請有價證券終止櫃檯買賣、辦理解散等事宜。
記者顏真真/台北報導
2021-11-05 14:40:48
日盛金9月16日已召開董事會通過此合併案，並決議今日召開股東臨時會討論。日盛金依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與富邦金以「吸收合併」方式進行合併，合併後以富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司，日盛金並將因合併消滅而解散。
日盛金與富邦金合併案現經股東臨時會通過，於取得主管機關核准後，將依相關法令規定向櫃檯買賣中心申請有價證券終止櫃檯買賣，還有向金管會申請停止公開發行，還有向公司所在地的主管機關申請辦理解散。
其實，富邦金今日上午也已召開股東臨時會，並通過與日盛金合併案。富邦金表示，截至10月14日，已累計取得日盛金57.93%普通股股權，在兩家公司股東臨時會通過合併案後，富邦金將積極啟動「金金併」進程，取得主管機關核准後，預計明年第1季完成富邦金及日盛金合併，並希望在明年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。