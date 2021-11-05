余祥銓想給外甥買玩具 余苑綺愛女「真實想法」惹哭他
余祥銓不離不棄地陪伴二姊余苑綺度過抗癌之路，近來他上節目《聽媽媽的話》時，深情獻唱張學友的經典歌曲《一路上有你》給她。事實上，余祥銓也盡心照顧2位外甥，曾問余苑綺的女兒小樂樂想買什麼玩具，小樂樂就表示最想買聽診器，她想為媽媽治病的孝心，讓身為舅舅的余祥銓，聽了相當不捨。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-05 20:00:00
余苑綺7年前確診直腸癌，至今經歷50幾次化療，還動刀切除了肺臟、肝臟，她為母則強，努力對抗病魔，只為了陪伴一雙兒女長大，可惜病情陰晴不定，癌細胞屢次傳出擴散，雖然目前已受化療控制，但余祥銓透露在節目錄影當天，二姊也仍在醫院裡接受治療。
余祥銓心疼表示在二姊生病後，家人們都會幫忙照顧2 個小孩，余祥銓曾問外甥想買什麼玩具，余苑綺的女兒小樂樂就表示最想買聽診器，因為知道媽媽常要進出醫院，所以想藉由玩具聽診器替媽媽看病，希望她能早日康復，一番孝心讓大人聽了都十分心疼。
余祥銓和余苑綺只差1歲，2人從小玩在一起，感情相當好，余祥銓回想當年，2人常常和差距6歲的大姊余筱萍爭吵，而大姊仗著身高優勢，每回吵架都佔了上風，余祥銓跟余苑綺只好組成聯盟，一同對抗大姊，因此2人培養出濃厚的革命情感。然而長大後，家中也是二姊最疼他，余苑綺本身是比較節省的人，但知道弟弟有一陣子身上沒有錢，默默留了字條放在餐桌上，字條內夾了5萬元，讓弟弟可以度過低潮，余祥銓至今回想仍非常感動。