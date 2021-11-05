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台大醫院AZ、BNT開放掛號　莊人祥：全台醫院可比照辦理

▲台大醫院今（5）日宣布，開設AZ、BNT接種門診，莊人祥表示，期待透過這樣的方式，讓疫苗接種數再增加，其他醫院也可以跟進。。（圖／NOWnews資料畫面）
▲台大醫院今（5）日宣布，開設AZ、BNT接種門診，莊人祥表示，期待透過這樣的方式，讓疫苗接種數再增加，其他醫院也可以跟進。。（圖／NOWnews資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-05 15:05:22｜2021-11-05 15:07:56

台大醫院今（5）日宣布，開設AZ、BNT接種門診，疫苗第1、2劑都可以掛號預約；指揮中心發言人莊人祥表示，期待透過這樣的方式，讓疫苗接種數再增加，其他醫院也可以跟進。

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台大醫院開設疫苗接種門診，每診次約開放200個名額，接受AZ、BNT預約第1、2劑施打，AZ疫苗預約施打期間為5日到9日，BNT疫苗為10日到12日。

莊人祥表示，目前第13期BNT預約的狀況，大概只有5成左右，像是開放較多疫苗施打門診，但可能發生預約不滿的情況，因此本次台大醫院的做法是，設定符合第13期資格的民眾，沒有到預約系統中預約，也可以到台大醫院去打BNT的第一季、第二劑，或是透過台大醫院的系統去補預約。

莊人祥也說，這樣的做法可以讓願意即時施打的人數再增加，如果其他醫院也想執行，比照台大醫院的做法就可以。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布疫苗剩餘劑量管控放寬，現在起只要有進行預約，不管是否只剩1人都可以開新瓶使用，不需要像過去一樣需有6人要接種，才能開瓶。（編輯：孫唯容）


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