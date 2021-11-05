避免片場誤殺重演 巨石強森發聲「以後只用橡膠槍拍戲」
好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）於美國時間10月21日在片場發生誤殺意外，事發2個多禮拜，經過警方初步調查，副導演Dave Halls坦言在把槍交給亞歷鮑德溫時，沒有檢查槍枝是否裝有實彈，並且曾在片場大喊「冷槍」以示安全。對此，巨石強森近日出席新片《紅色通緝令》首映會時被問及此事，他也嚴肅回應。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-05 15:36:13｜2021-11-05 15:43:53
被誤傷死亡的女攝影師Halyna Hutchins過世後，巨石強森就曾第一時間在其IG留言致意，這回被問到此事，他表示：「我們失去了一條生命，對此我傷心欲絕，我的心與她（Halyna Hutchins）的家人和現場所有的人同在，我也認識亞歷很長一段時間。」為了避免同樣的悲劇再度發生，巨石強森宣布他旗下的製片公司Seven Bucks將禁止使用真槍拍戲。
巨石強森解釋：「我們以後將改使用橡膠槍，再用後製處理，我們不會擔心成本。」巨石強森強調自己不能代替別人做決定，但只要是他公司產出的作品，以後都將嚴禁使用真槍。Seven Bucks是由巨石強森和Dany Garcia共同創立的製片公司，主要製作巨石強森參與演出的作品，近期作品包括《叢林奇航》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》等動作片，因此外媒認為巨石強森此舉可望在好萊塢推動片場槍枝使用安全的重要性。