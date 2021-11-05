菲律賓快樂蜂買下迷客夏半數以上股份！花3.5億元佈局
《四方報》報導， 如果說麥當勞是美國最多且知名的速食店，那快樂蜂（(Jollibee Foods Corp）就是菲律賓的國民速食店。快樂蜂集團在4日宣佈，已買下台灣知名手搖連鎖店的51％股份，未來將把珍奶加入速食套餐中，帶來嶄新的快樂蜂套餐。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-05 18:04:00
根據彭博社報導，快樂蜂以1280 萬美元 (約台幣 3.564 億元) 取得台灣迷客夏國際公司 (Milkshop International) 的51％股份，從快樂蜂的聲明指出， 即使疫情嚴峻，迷客夏去年銷售仍成長 12% 至 7470 萬美元，且營運已經產生一定淨利，這讓快樂蜂集團堅信雙方合作會使商業版圖更加宏大。
其實快樂蜂和迷客夏已經產生授權合作關係，在快樂蜂的部份門市已經可以買到迷客夏的產品。未來，快樂蜂旗下「超群中式快餐」門市有望都推出迷客夏飲品，讓迷客夏珍奶和快樂蜂速食攻佔全球。而菲律賓的快樂蜂門市也都可以喝到迷客夏，讓消費者既能享受速食又能喝珍奶。
事實上，珍奶在國際間成為一股潮流，象徵台灣的美食在全球蔚為流行，許多歐美年輕人受訪時紛紛表示，有時珍奶店會是他們下課後的聚會場所。而根據《CNN》報導，在疫情前，單算2018年，珍珠奶茶在東南亞訂購量便成長高達30倍。而在亞洲以外地區，店家早已引進珍珠奶茶，例如德國的麥當勞（McDonald's）便在2012年於菜單中加入珍奶，甚至開發出新吃法，像是珍奶披薩、珍奶冰淇淋和珍奶鬆餅等等。綜觀商業價值，珍奶對國際集團而言是龐大的商機。