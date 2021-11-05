台中購物節消費金額排名出爐 西屯區奪冠

2021台中購物節開跑將近一個月，人氣買氣節節攀升，截至今（4）日止，發票登錄金額已破77億元，與去年第二屆購物節舉辦天數累計金額相比，已達4倍之多；APP下載量也破88萬次，屢創新紀錄。台中市政府經發局公布十大消費區域分布圖，最大宗消費落在人口密集、店家林立的西屯區，值得注意的是，豐原區、大里區、梧棲區及太平區等原縣區消費金額也擠進排行榜，顯示台中購物節對帶動全市消費有明顯助益。

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經發局說，市府分析最新後台數據發現，消費金額排名前十名的區域分別為西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區、豐原區、大里區、南區、梧棲區及太平區，其中以逢甲夜市所在地「西屯區」為消費之冠(佔23%)，其次為南屯區(佔11%)、北屯區(佔10%)，除市區消費熱度持續高漲，原縣區的豐原區(佔5.6%)、大里區(佔5.3%)、梧棲區(佔3.9%)、太平區(佔3.2%)登錄金額也擠進前十名，有助帶動原縣區經濟成長。

經發局指出，大安、外埔、和平、新社等區消費金額明顯較低，分析原因可能為這些區域人口密度較低、經濟活動不若其它區域熱絡，因此，今年台中購物節於天天抽5,000元現金獎中，規劃100組「地區限定抽」，專門提供給在去年台中購物節消費登錄金額較低的大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等10區消費的民眾抽獎，希望觸發消費誘因，振興區域經濟。