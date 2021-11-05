名家論壇》網路溫度計／藍軍派誰？林靜儀聲量全勝這三人

陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委補選，民進黨確定派出前立委林靜儀出戰，總統兼民進黨主席蔡英文、黨祕書長林錫耀與林靜儀，一同召開記者會，正式對外公布，蔡英文更強調林靜儀是最強候選人，給她的任務就是要成功拿下台中，確定代表民進黨參加補選之後，林靜儀的網路聲量瞬間飆增。





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▲林靜儀近半年網路聲量。（圖／網路溫度計）

▲林靜儀、顏寬恆、顏莉敏、陳麗凌網路聲量。（圖／網路溫度計）