COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全台僅北市不發敬老金　柯文哲：不需要跟著別人一起墮落

▲針對重陽敬老金發放一事，全台灣僅只有台北市未發放，台北市長柯文哲5日直言「別人墮落，我們不需要跟別人一起墮落」。（圖／記者丁上程攝，2021.11.05）
▲針對重陽敬老金發放一事，全台灣僅只有台北市未發放，台北市長柯文哲5日直言「別人墮落，我們不需要跟別人一起墮落」。（圖／記者丁上程攝，2021.11.05）

記者丁上程／台北報導

2021-11-05 16:14:25

台北市的重陽敬老金議題，近日因為議會國民黨團重新提起自治條例表決一事，再次引發外界討論。對此台北市長柯文哲仍舊堅持「不進行齊頭式的社會福利」，因而不普發重陽敬老金。今（5）日在台北市議會進行市政總質詢時，也被議員問到「全台灣都有發放敬老金，就台北市沒有。」對此柯文哲也很直白地回應，表示「別人墮落，我們不需要跟別人一起墮落」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對重陽敬老金議題，台北市長柯文哲表示， 如果每個縣市政府都像台北市一樣，每個月替老人繳交健保費並提供480元的乘車金，「就算取消重陽敬老金也沒什麼了不起的。」柯文哲說，最困難的部分是替長者繳交健保費，並強調全台灣應該要統一，不應該放任各縣市自行加碼，這樣不對。

不過國民黨台北市議員秦慧珠則反問，全台灣都有發放重陽敬老金，就台北市沒有發放，「各縣市都有就台北沒有，就不是統一啊！」對此柯文哲則直白回應，表示「別人墮落，我們不需要跟著別人一起墮落。」柯文哲強調，除了財政紀律應該要注意，社會福利也不應該這樣使用。

不過被問到2022年縣市首長選戰，以及2024年總統大選，若是民眾黨的候選人選上縣市長，或是柯文哲當選總統，是否會針對執政區域宣布取消重陽敬老金？不過此時柯文哲態度則轉趨低調，表示「這種東西我們不會去管，我們還是柔性政黨。」柯文哲說，這是他個人的想法，不會以一個黨主席的身份下令全黨要遵守。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀