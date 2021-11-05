全台僅北市不發敬老金 柯文哲：不需要跟著別人一起墮落
台北市的重陽敬老金議題，近日因為議會國民黨團重新提起自治條例表決一事，再次引發外界討論。對此台北市長柯文哲仍舊堅持「不進行齊頭式的社會福利」，因而不普發重陽敬老金。今（5）日在台北市議會進行市政總質詢時，也被議員問到「全台灣都有發放敬老金，就台北市沒有。」對此柯文哲也很直白地回應，表示「別人墮落，我們不需要跟別人一起墮落」。
記者丁上程／台北報導
2021-11-05 16:14:25
針對重陽敬老金議題，台北市長柯文哲表示， 如果每個縣市政府都像台北市一樣，每個月替老人繳交健保費並提供480元的乘車金，「就算取消重陽敬老金也沒什麼了不起的。」柯文哲說，最困難的部分是替長者繳交健保費，並強調全台灣應該要統一，不應該放任各縣市自行加碼，這樣不對。
不過國民黨台北市議員秦慧珠則反問，全台灣都有發放重陽敬老金，就台北市沒有發放，「各縣市都有就台北沒有，就不是統一啊！」對此柯文哲則直白回應，表示「別人墮落，我們不需要跟著別人一起墮落。」柯文哲強調，除了財政紀律應該要注意，社會福利也不應該這樣使用。
不過被問到2022年縣市首長選戰，以及2024年總統大選，若是民眾黨的候選人選上縣市長，或是柯文哲當選總統，是否會針對執政區域宣布取消重陽敬老金？不過此時柯文哲態度則轉趨低調，表示「這種東西我們不會去管，我們還是柔性政黨。」柯文哲說，這是他個人的想法，不會以一個黨主席的身份下令全黨要遵守。