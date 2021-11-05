1則訊息3500萬！「人間香奈兒」讓他暈船 房產全掏出來
南韓女團BLACKPINK紅遍全球，成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位女孩的個人IG帳號，都超過5000萬粉絲追蹤。近來，有「人間香奈兒」稱號的Jennie，被菲律賓企業家追求，對方表示不知道聯繫方式，只好在距離她公司「YG娛樂」大樓附近下戶外廣告看板，上頭寫下「Can I take you out to dinner」的邀約訊息，「有錢就任性」的作為驚呆粉絲。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-05 16:34:16｜2021-11-05 17:20:49
一名自稱是Jennie鐵粉的菲律賓企業家，表示不知道Jennie的聯繫方式，只好選擇在「YG娛樂」大樓附近下戶外廣告，希望Jennie能看到他的晚餐邀約。據悉，該廣告看板花費約韓幣3500萬（約台幣90萬元），他曾在2017年以同樣方法邀約菲律賓女星喝咖啡，但最後遭拒。
該企業家的行為遭到撻伐，粉絲便發起「保護Jennie標籤活動」，結果該企業家在臉書回應此事，並透露自己原本是計畫送房子跟土地給Jennie，但得知對方不會收粉絲的禮物後，才改為刊登廣告、邀約吃飯，並透露至今仍未得到對方回覆。