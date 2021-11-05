高雄男子217刀弒母　判處無期徒刑定讞

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李男犯案後洗澡更衣，查詢廢死聯盟網站，及撥打電話給媒體記者；警方獲報到場，李男僅表示不小心傷害母親，隨即遭逮捕偵辦。
一審高雄地方法院審理時，李男否認犯罪，辯稱沒有毆打或殺害母親，案發時因精神不穩失去意識，等到恢復意識，母親已倒地；李男還辯稱患有思覺失調症，認知功能退化，並無殺害母親動機。
一審認為，依高雄長庚醫院鑑定結果，李男患有思覺失調症，但案發時思緒清楚，第一時間思考的是如何維護自身權益，並無因精神障礙導致責任能力喪失或減輕的狀況，不得判決無罪或減輕其刑。
一審審酌，李男否認犯行，但符合自首規定，依法不得量處最重之刑，依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。
案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，李男仍主張行為時處於喪失或減輕責任能力的狀態，並聲請高雄市立凱旋醫院再次鑑定及審查高雄長庚醫院鑑定。
二審指出，凱旋醫院與高雄長庚醫院的鑑定結論一致，亦即責任能力未達減輕程度；二審也認為，案發當天屋內只有李男與母親，且李男有多次家暴紀錄，警方知之甚詳，欲查明犯罪幾近反掌折枝，李男自首也非出於悔悟，不得減輕其刑，撤銷改判。
檢察官與李男父親、妹妹均要求判處死刑，二審審酌，李男逆倫弒母惡性重大，但與計畫性犯罪的惡性仍有差別，通盤考量後認為量處有期徒刑過輕，量處死刑過苛，判處無期徒刑；案經最高法院日前駁回李男上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1101105