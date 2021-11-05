COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台中人寧愛毛孩不生小孩！登記全國第一　善終易爆糾紛

▲綠營議員今聯合質詢指出，台中市民喜愛動物，棄養狀況也會越來越多，應積極推動認養動物。（圖／台中市議員江肇國提供，2021.11.05）
▲綠營議員今聯合質詢指出，台中市民喜愛動物，棄養狀況也會越來越多，應積極推動認養動物。（圖／台中市議員江肇國提供，2021.11.05）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-05 17:07:18｜2021-11-05 17:10:11

台中市毛小孩登記數全國第一，相關議題引起議員重視，包括棄養率恐相對提高、認養動物週邊配套、動物保險、寵物身後事等，台中市動保處副處長姜淑芳說，動物之家的認領養率，已從去年45％提升至今年9月的74％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部統計，今年1到10月新生兒登記數約為12萬多人，同時期全台貓、狗新增登記數量卻超過17萬隻，其中以台中市最高，多達2.6萬隻，其次是新北2.4萬、高雄市2.2萬，同時期台中市新生兒人數僅1.5萬人。

台中人寧愛毛孩不生小孩，相關議題也成為議會質詢熱點。民進黨議員江肇國表示，飼養毛孩的人越多，棄養問題也會提高，根據動保處資料，台中動物之家僅南屯、后里兩處，但后里和南屯距離民眾太遙遠，除了目前42處認養小站、54家動物醫院，建議動保處擴大認養站點，同時借鏡新北等城市，提供免費疫苗施打等政策，提高認養意願。
 

▲台中市議員江肇國主張，市府應推行「動物保險」，提高民眾的認養意願。（圖／台中市議員江肇國，2021.11.05）
▲台中市議員江肇國主張，市府應推行「動物保險」，提高民眾的認養意願。（圖／台中市議員江肇國，2021.11.05）
江肇國指出，動物之家毛小孩多半無法確定年齡、身體狀況難掌握，民眾擔憂認養後需支付大筆醫療費用，導致卻步。台北、桃園已推行「動物保險」，建議台中市加緊規劃，提高民眾的認養意願。

台中市動保處副處長姜淑芳說，南屯、后里動物之家收容量各規劃犬隻400頭、貓隻100頭，目前收養量約7至8成，自從結合網路宣傳、用溫馨網美照提升待認養犬貓的吸睛度，認領養率已從去年45％提升至今年9月的74％。
 

▲台中市結合網路宣傳、用溫馨網美照提升待認養犬貓的吸睛度，（圖／台中市政府動保處提供，2021.11.05）
▲台中市結合網路宣傳、用溫馨網美照提升待認養犬貓的吸睛度，（圖／台中市政府動保處提供，2021.11.05）
無黨籍議員陳廷秀則指出，自己接獲里長陳情，指梧棲有好幾件凶猛浪犬攻擊民眾事件。他說很多流浪犬被棄養可能因為生病，或太兇狠，這些問題也要想辦法解決，如果野狗咬傷民眾，民眾只能自認倒霉嗎？

姜淑芳回答，流浪犬都有定期捕捉，以重病、攻擊性優先，但每抓到一隻，其他犬隻就會跑走，民眾會以為沒有積極處理。至於被犬隻咬傷，若沒有飼主，必須自行負擔醫藥費。

陳廷秀問全市29區有多少捕犬大隊？動保處說只有6輛車、編制17人，每天捕犬在晚間10點前完成。陳廷秀大驚：「這根本人力不足！」農業局長蔡精強表示，資源配置部份會盡量努力。
 

▲台中市毛小孩登記數居全國之冠，議員施志昌（右）、林祈烽說，目前寵物納骨塔設置的地點，很多不符合地目。（圖／台中市議員施志昌提供，2021.11.05）
▲台中市毛小孩登記數居全國之冠，議員施志昌（右）、林祈烽說，目前寵物納骨塔設置的地點，很多不符合地目。（圖／台中市議員施志昌提供，2021.11.05）
議員施志昌、林祈烽關心寵物身後事，林祈烽指出，台中訂有「寵物生命紀念業管理自治條例」，寵物過世必須火化，但寵物納骨塔設置的地點，有的是農地，有違反都市計畫法的疑慮，中央即將規範這些寵物殯葬設施納入「特定事業目的用地」，若不符合地目，未來產生消費糾紛、或寵物失卻葬身之地，該如何解決？

動保處表示，目前神岡有一處寵物植葬（樹葬）園區，屬殯葬用地。經營寵物生命紀念業應向農業局申請，目前台中有13家，業者應公開展示許可證、收費基準，民眾若有消費疑慮，可向動物保護防疫處查詢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀