台中人寧愛毛孩不生小孩！登記全國第一　善終易爆糾紛

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台中人寧愛毛孩不生小孩，相關議題也成為議會質詢熱點。民進黨議員江肇國表示，飼養毛孩的人越多，棄養問題也會提高，根據動保處資料，台中動物之家僅南屯、后里兩處，但后里和南屯距離民眾太遙遠，除了目前42處認養小站、54家動物醫院，建議動保處擴大認養站點，同時借鏡新北等城市，提供免費疫苗施打等政策，提高認養意願。
江肇國指出，動物之家毛小孩多半無法確定年齡、身體狀況難掌握，民眾擔憂認養後需支付大筆醫療費用，導致卻步。台北、桃園已推行「動物保險」，建議台中市加緊規劃，提高民眾的認養意願。
台中市動保處副處長姜淑芳說，南屯、后里動物之家收容量各規劃犬隻400頭、貓隻100頭，目前收養量約7至8成，自從結合網路宣傳、用溫馨網美照提升待認養犬貓的吸睛度，認領養率已從去年45％提升至今年9月的74％。
無黨籍議員陳廷秀則指出，自己接獲里長陳情，指梧棲有好幾件凶猛浪犬攻擊民眾事件。他說很多流浪犬被棄養可能因為生病，或太兇狠，這些問題也要想辦法解決，如果野狗咬傷民眾，民眾只能自認倒霉嗎？
姜淑芳回答，流浪犬都有定期捕捉，以重病、攻擊性優先，但每抓到一隻，其他犬隻就會跑走，民眾會以為沒有積極處理。至於被犬隻咬傷，若沒有飼主，必須自行負擔醫藥費。
陳廷秀問全市29區有多少捕犬大隊？動保處說只有6輛車、編制17人，每天捕犬在晚間10點前完成。陳廷秀大驚：「這根本人力不足！」農業局長蔡精強表示，資源配置部份會盡量努力。
議員施志昌、林祈烽關心寵物身後事，林祈烽指出，台中訂有「寵物生命紀念業管理自治條例」，寵物過世必須火化，但寵物納骨塔設置的地點，有的是農地，有違反都市計畫法的疑慮，中央即將規範這些寵物殯葬設施納入「特定事業目的用地」，若不符合地目，未來產生消費糾紛、或寵物失卻葬身之地，該如何解決？
動保處表示，目前神岡有一處寵物植葬（樹葬）園區，屬殯葬用地。經營寵物生命紀念業應向農業局申請，目前台中有13家，業者應公開展示許可證、收費基準，民眾若有消費疑慮，可向動物保護防疫處查詢。