35歲米可白天天視訊前夫 單身2年「媽媽鼓勵先凍卵」
周孝安、米可白、楊子儀、林筵諭（勇兔）、周宜霈（大牙）、盧彥澤今（5）日出席《一個屋簷下》記者會，單身2年的米可白，透露目前沒有人追，為了首映會挑衣服，滑到許多婚紗照片，她笑說：「看著看著就覺得好羨慕，但不會心酸啦，看到大家都很幸福，覺得很好呀。」她也透露媽媽鼓勵35歲的她去凍卵，先為未來做準備。現在還是天天跟前夫視訊通話、聊狗狗：「他是我經紀公司老闆，逢年過節還是會跟彼此家人吃飯，因為沒有交惡呀。」周孝安認為她一定是反應太遲鈍，才會沒發現有人在追。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-05 16:51:24｜2021-11-05 16:59:40
周孝安飾演重組家庭的長子，角色沉穩、不會輕易表露情緒，他表示：「有幾場戲情緒很濃已經泛淚了，但導演卻喊卡、要我把眼淚止住。」周孝安也因為角色太壓抑，在片場想要做一個反差，自曝會講些垃圾話，盧彥澤和楊子儀也爆料，第一次見到周孝安，就被對方「摳手心」。以精瘦外型亮相的周孝安最近才升格成奶爸，之前陪太太吃養胎餐，一度胖到84公斤，但因照顧小孩加上重訓，兩個月瘦了12公斤，周孝安說：「因為不想浪費，所以太太的養胎餐吃不完我都會掃光，現在天天抱小孩，看起來成果不錯。」
楊子儀劇中一人分飾兩角，角色個性差異懸殊，和林筳諭關係密不可分。林筳諭角色形象高冷，但本人活潑開朗又愛開玩笑，她表示劇裡有很多和楊子儀的親密戲，若是有大尺度的戲也沒有問題：「我的接受度滿高的，主要是看戲，如果能挑對手那當然更好啊。」楊子儀趁機爆料，劇中一場爭執戲林筳諭拿起包包要砸人，結果卻打中他的頭，楊子儀表示：「隔天劇組發現包包上有血跡，我才發現原來我的頭是被打破，本來還以為是痘痘破掉。」
周宜霈劇中和盧彥澤大談姐弟戀，還被對方強吻，雖然拍攝當時兩人都是已婚狀態，周宜霈笑說：「第一次吻戲拍得很驚恐、親好幾次，但導演一直卡，因為說我太享受了，其實覺得不錯，因為我老公都在親狗。」盧彥澤也說：「因為太用力，我親到下巴都紅掉了、難度很高。」《一個屋簷下》由周孝安、米可白、周宜霈、盧彥澤、林筳諭、楊子儀、何宜珊、潘逸安、曾子益、陳文山、陳妍安、于晴、陳玹宇及吳佳姍主演，11月8日起每周一至周五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出，愛奇藝、myVideo及LINE TV也會上架。