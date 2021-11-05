東港安泰醫院誤打新冠疫苗事件　屏縣府衛生局罰鍰15萬元

屏東縣東港鎮安泰醫院 11 月 3 日 誤將 AZ 疫苗當莫德納施打於造冊長者，約有 100 人受影響，事後發現主動通報屏東縣政府衛生局，衛生局調查提出改善建議事項，要求三日內提出檢討改善報告。屏東縣政府衛生局依違反醫療法第 57 條第 1 項及行政罰法規定，按同法第 103 條規定處罰鍰 15 萬元。

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屏縣府衛生局表示，今已收到東港安泰醫院的檢討報告，分析原因有三點，第一、藥局對疫苗的儲存及管理未落實，冰箱存放多種新冠疫苗未分層存放，導致誤取疫苗。第二、該院未訂定新冠疫苗管理標準作業流程。第三、工作人員抽取疫苗時未落實三讀五對，導致發生錯誤。

對東港安泰醫院誤打疫苗事件，屏東縣政府衛生局依違反醫療法第 57 條第 1 項及行政罰法規定，按同法第 103 條規定處罰鍰 15 萬元。衛生局亦要求醫院要針對檢討缺失盡速完成改善，將擇期會同疾管署進行複查，複查合格後才能恢復醫院的疫苗合約。