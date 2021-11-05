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隨拜登與會COP26！白宮幕僚快篩陽性　目前待蘇格蘭隔離

▲美國總統拜登至蘇格蘭參加第26屆聯合國氣候峰會 （COP26），隨行幕僚傳出快篩陽性消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登至蘇格蘭參加第26屆聯合國氣候峰會 （COP26），隨行幕僚傳出快篩陽性消息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-05 17:08:05

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）近日才宣布自己確診感染了新冠肺炎，如今白宮又證實一名隨總統拜登出訪氣候峰會（COP26）的幕僚快篩呈現陽性反應，目前被留在蘇格蘭隔離，等待PCR檢測。

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綜合外媒報導，白宮官員於當地時間4日證實，美國總統拜登參加第26屆聯合國氣候峰會 （COP26）的隨行助手在新冠病毒核酸檢測為陽性，報導指出，白宮出於隱私考量並沒有透露這名助手的名字，該名官員也透露該名染疫助手「與拜登沒有密切接觸，也沒有出現任何感染症狀」。

▲白宮發言人莎琪感染新冠肺炎，最後一次與總統拜登接觸是在上週二。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮發言人莎琪感染新冠肺炎，最後一次與總統拜登接觸是在上週二。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
此外，該名確診助手目前留在蘇格蘭，已完成隔離期；白宮官員也指出總統拜登在 2 日的新冠檢測中，結果呈陰性。報導指出，白宮發言人莎琪原本也要與拜登一起飛往義大利羅馬，出席二十國集團峰會（G20）再前往氣候峰會，無奈染疫只好取消行程。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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