隨拜登與會COP26！白宮幕僚快篩陽性 目前待蘇格蘭隔離
美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）近日才宣布自己確診感染了新冠肺炎，如今白宮又證實一名隨總統拜登出訪氣候峰會（COP26）的幕僚快篩呈現陽性反應，目前被留在蘇格蘭隔離，等待PCR檢測。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-05 17:08:05
綜合外媒報導，白宮官員於當地時間4日證實，美國總統拜登參加第26屆聯合國氣候峰會 （COP26）的隨行助手在新冠病毒核酸檢測為陽性，報導指出，白宮出於隱私考量並沒有透露這名助手的名字，該名官員也透露該名染疫助手「與拜登沒有密切接觸，也沒有出現任何感染症狀」。
此外，該名確診助手目前留在蘇格蘭，已完成隔離期；白宮官員也指出總統拜登在 2 日的新冠檢測中，結果呈陰性。報導指出，白宮發言人莎琪原本也要與拜登一起飛往義大利羅馬，出席二十國集團峰會（G20）再前往氣候峰會，無奈染疫只好取消行程。
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