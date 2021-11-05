成大創新創業用gather town 打造虛擬創業博覽會

2021 成大創新創業年度成果發表會於今 (5) 日舉行，今年適逢成功大學校慶 90 週年，此次活動主題以【 90 。很。創】為主軸，期盼能透過科技，讓新創團隊與校友企業在平台上，發表交流及線上展覽。

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此次成果發表的領域，包括電資通訊、機械製造、材料科技、生技醫療、能源環境、管理服務及文創設計等，透過視訊和遊戲風格的新軟體「 Gather Town 」搭配成果發表會活動，要帶給大家耳目一新的科技創業互動，並結合社群互動、直播、展覽、嶄新的線上媒合體驗，展現成大新創團隊的創意與活力。今日開幕式邀請到校友企業 偉喬生醫股份有限公司 共同創辦人鄭又瑋及阿比特電子科技股份有限公司總經理陳中恝等相關業界代表分享創業的辛酸苦楚歷程，同時亦邀集此次圓夢計畫獲選的 35 組新創團隊參展，及輪番上陣的 Demo pitch ，並期盼能與業界先進交流。

2020 年整併後的產創總中心，首要主軸業務就是推行校內新創加速，成大不僅規劃完善的新創場域，提供師生優質的共同工作空間，及更多元的培訓活動與創投媒合機會，打造出完整的新創生態系，期盼為校內新創團隊，提供最富饒的養分，讓新創的種子得以在此成長、茁壯！

▲「2021成大創新創業年度成果發表會」以線上虛擬互動軟體 Gather Town 來舉行（圖／記者林怡孜攝，2021,11,05）