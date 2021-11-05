COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

成大創新創業用gather town 打造虛擬創業博覽會

▲成功大學產學創新總中心主任莊偉哲（右四）、成大新創加速中心主任葉明龍（左三）與偉喬生醫董事長莊詠鈞、執行長鄭又瑋及阿比特電子總經理陳中恝一同合影（圖／記者林怡孜摄，2021,11,05）
▲成功大學產學創新總中心主任莊偉哲（右四）、成大新創加速中心主任葉明龍（左三）與偉喬生醫董事長莊詠鈞、執行長鄭又瑋及阿比特電子總經理陳中恝一同合影（圖／記者林怡孜摄，2021,11,05）

記者林怡孜/台南報導

2021-11-05 17:09:57

2021成大創新創業年度成果發表會於今(5)日舉行，今年適逢成功大學校慶90週年，此次活動主題以【90。很。創】為主軸，期盼能透過科技，讓新創團隊與校友企業在平台上，發表交流及線上展覽。

我是廣告 請繼續往下閱讀

此次成果發表的領域，包括電資通訊、機械製造、材料科技、生技醫療、能源環境、管理服務及文創設計等，透過視訊和遊戲風格的新軟體「Gather Town」搭配成果發表會活動，要帶給大家耳目一新的科技創業互動，並結合社群互動、直播、展覽、嶄新的線上媒合體驗，展現成大新創團隊的創意與活力。今日開幕式邀請到校友企業偉喬生醫股份有限公司共同創辦人鄭又瑋及阿比特電子科技股份有限公司總經理陳中恝等相關業界代表分享創業的辛酸苦楚歷程，同時亦邀集此次圓夢計畫獲選的35組新創團隊參展，及輪番上陣的Demo pitch，並期盼能與業界先進交流。


2020年整併後的產創總中心，首要主軸業務就是推行校內新創加速，成大不僅規劃完善的新創場域，提供師生優質的共同工作空間，及更多元的培訓活動與創投媒合機會，打造出完整的新創生態系，期盼為校內新創團隊，提供最富饒的養分，讓新創的種子得以在此成長、茁壯！ 

▲「2021成大創新創業年度成果發表會」以線上虛擬互動軟體 Gather Town 來舉行（圖／記者林怡孜攝，2021,11,05）
▲「2021成大創新創業年度成果發表會」以線上虛擬互動軟體 Gather Town 來舉行（圖／記者林怡孜攝，2021,11,05）
今年的成大創新創業年度成果發表會因應疫情，首度以線上展示模式舉辦，且為了能讓新創團隊能投線上簡報，能有更完美表現，成大產學創新總中心透過軟體，打造海報影片展覽牆等場景，並讓前來觀展的民眾、企業代表及其他貴賓，更容易找到與自己相關的新創攤位，展區配置更顯一目瞭然。活動中更有團隊人氣獎投票、有獎徵答等互動活動，透過輕鬆有趣的方式，讓大家可以體驗到創新科技的實用面。成大新創加速中心官網http://startup.ncku.edu.tw


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀