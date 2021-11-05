疫情下不裁員、不減薪 饗賓陳毅航：體驗式餐飲無可替代
國內疫情爆發讓餐飲服務產業蒙受打擊，不過以饗食天堂、饗饗等Buffet餐廳聞名的饗賓餐旅集團連續兩年公開承諾不減薪、不裁員，即使國內疫情爆發，饗賓總經理陳毅航今（5）日受訪表示，今（2021）年的集團年營業額將達到35億元，相比去年的35.1億並無太大損失，而即使因為基本工資上漲與通貨膨脹的多重壓力，目前並沒有調漲價格的打算，同時更指出，「就算是在疫情之後，體驗式餐飲也是外帶、外送無可替代的。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-05 17:18:19｜2021-11-05 17:46:37
陳毅航指出，單就饗食天堂，在國內疫情爆發前的4月營業額為4億元，而在疫情甫穩定的10月，營業額為4.1億，表現比疫情之前更好，顯示了實際到場體驗餐飲美食的「體驗式餐飲」，依然是國人生活無可取代的一部分，「甚至是在疫情之後，大家更珍惜和自己重視的人，一起在餐廳享受美食的時光。」
饗賓表示，8月開放內用後業績快速回溫，集團也在5月如期完成「饗食天堂」全台10間分店第6次升級改裝，以質感室內裝潢、餐檯層次設計、擴大現點現做餐點為主要訴求，陳毅航也透露，未來每兩年、甚至一年就會進行一次品牌翻新，帶動整體產業，「不只是全集團一同成長，也和消費者一起成長」，創造更多精彩的生活經驗。
而針對基本工資提升與近期通過膨脹的壓力，陳毅航則表示，由於集團在餐飲業內的待遇較普遍高，因此基本工資的提升並未影響人力成本結構，不過通過膨脹的確讓集團承受壓力，「以美牛為例，疫情之後的價格較以往成長了3至4成」，不過這是因為美國需求回彈而導致的價格波動，陳毅航認為，要到明年第二季才能觀察供需曲線與價格的波動，集團目前並沒有調漲價格的打算。
另外，因為疫情衝擊，也讓餐飲產業更大規模投資於外帶外送和電商市場，陳毅航說明，集團以餐飲體驗為核心基礎，融入IT能力迅速開發，強化電商平台「饗在家」，並打造外送外帶平台「饗帶走」，進化成D2C的新型態餐飲企業，就算在完全零內用的7月，也拚出1億元的漂亮業績。
不過儘管如此，陳毅航指出，「體驗式餐飲是外帶外送不能取代的」，集團希望把台灣人喜愛的「All you can eat」吃到飽文化，提升為「All you can enjoy」的消費體驗，期盼將饗賓成為「從1歲到80歲，從1位到100位，大家都能享受更種多元餐點的集團」。