日本擬發現金「疫情補助」 18歲以下每人都可領10萬日圓
（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府研擬對18歲以下兒少每人普發現金10萬日圓（約新台幣2萬4850元），做為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情支援措施的一環；補助對象不排富，預計將有2000萬人受惠。
文/中央社
2021-11-05 19:12:47
日本讀賣新聞報導，日本政府將於本月19日彙整大型經濟對策，其中將納入這項對18歲以下兒少的補助案，0歲幼兒即可領取，預計在明年春天前發放。
預估這項補助總計需要約2兆日圓，財源將從2020年度決算賸餘金約4兆5000億日圓中支出。其他經濟對策包含現金補助等，總規模將達數十兆日圓，日本政府與執政黨期盼納入經濟對策的2021年度追加預算案（補正預算案）能在今年內獲國會通過。
另外，日本政府也擬對持有「國民身分號碼卡」（My Number Card）的民眾，每人發給相當於3萬日圓的點數。
報導指出，前首相安倍晉三執政時期，為因應疫情衝擊，於去年4月決定全民普發10萬日圓現金，結果這筆錢多半被存起來，對刺激消費效果有限。
若對「國民身分號碼卡」持有民眾發放點數，將可推動卡片普及、刺激消費，也可推動政府數位化；這項政策預算約為3兆日圓，也將納入經濟對策。（譯者：顧荃/核稿：陳昱婷）1101105