被中國列台獨懲戒清單　蘇貞昌：為台打拚不受恐嚇

（中央社記者林育瑄台北5日電）國台辦發言人朱鳳蓮說，陸方依法對「清單在列的台獨頑固分子」實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，並終身追究刑事責任。在清單之列的行政院長蘇貞昌今天備詢時說，他為台灣打拚，是應該做的事，不受恐嚇。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天聲稱，陸方依法對「清單在列的台獨頑固分子」實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，絕不允許關聯企業和金主在陸謀利，也將對「台獨頑固分子」追究刑事責任，終身有效，並採取其它必要的懲戒措施。
朱鳳蓮也點名蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等3人為少數台獨頑固分子。
立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委陳亭妃詢問，有關前述議題，蘇貞昌有何想法。
蘇貞昌說，「這是別國的，它在台灣也沒有一天，對台灣指指點點。」他為台灣打拚，是應該做的事情，不受恐嚇。
陳亭妃表示，國台辦做出這份宣誓和聲明太可笑，現在很多人認為被列入清單是光榮、驕傲，代表最愛台灣，相信這份清單只是給台灣更多的力量。有很多國家成為台灣後盾，為台灣發聲，中國動作越大，其他國家發聲越大，「這是台灣現在存在的價值，院長，對不對？」
蘇貞昌回應，「正確！」（編輯：蘇志宗）1101105