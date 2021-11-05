台中購物節吸金效益？ 楊正中：不如月平均消費支出

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楊正中說，中央政府2020年三倍券政策，審計部指出其振興效益評估欠缺嚴謹且缺乏消費端調查資料。因此台灣的振興經濟方案上從中央、下至地方，都難以考據其振興所帶來的經濟效益如何計算。
楊正中指出，根據財政部財政資訊中心消費通路統計，台中市光是零售及餐飲業電子發票消費情形：2018月平均消費支出216億5200萬元、2019年月平均消費支出241億6900萬元、2020年月平均消費支出267億3300萬元；2018至2020年三年月平均消費支出241億8500萬元。
楊正中說，從台中購物節消費登錄第一屆25億、第二屆90.34億元， 2021年截至今日發票登入82.5億。對比兩項數據，台中購物節登入的只是每月平均消費支出的「零頭」。
他認為，整個活動顯然就只是讓民眾集中2個月在台中市政府開發的APP，重複登入消費過的發票而已，根本不能說這是因為台中購物節實際創造的經濟效益。
另外，往年7至8月都是國人出國旅遊的時節，但2020年受疫情影響及報復性消費，國人無法出國轉而把錢都在國內進行消費，使得台灣各縣市消費支出都有成長，例如：2019年7-8月零售及餐飲業新北市成長15.96%、台中市成長15.67%；2020年7-8月零售及餐飲業新北市成長15.05%、台中市成長14.07%，更何況新北市當時也沒有像台中市辦理購物節，無法解釋是因為台中購物節締造的消費成長。
楊正中表示，台中購物節預算編列2019年3018萬、2020年3920萬（包含設置109年度台中生活經濟資訊平台計畫920萬），今年更因應中央振興計畫還加碼3.5億，總體經費高達3.8億、是歷年最鉅！但編列預算辦理活動卻沒有額外創造經濟效益，只是花錢給市民抽獎、摸彩，他建議這個花錢如流水的活動，明年辦完就結束吧。
經發局表示，台中購物節是消費促銷活動，僅能以自然人身分參加，公司或商號開立買受人統一編號是作為公司報帳或抵稅之用，無法參加購物節活動，因此台中市零售及餐飲業電子發票實際消費金額與登錄購物節活動的金額會有落差。
經發局指出，有關經濟效益，在中央振興券政策及購物節現金獎項助攻下，購物節開跑27天，APP下載數已突破90萬次，消費金額登錄達到82億元，活動開跑不到一個月，已達到去年度整整兩個月的購物節消費登錄金額的8成，APP下載數也為去年下載數的2.5倍，有效刺激消費需求。活動結束後，經發局將委託中華經濟研究院以嚴謹的經濟模型，分析今年度購物節為台中帶來的經濟產值及效益，屆時會向外界說明。