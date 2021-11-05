台中購物節吸金效益？ 楊正中：不如月平均消費支出

今年台中購物節預算金額高達 3.8 億，是歷年經費最鉅。 購物節開跑至今，市府 經發局說， 發票登錄金額已破82.5億元，與去年購物節累計金額相比，已達4倍之多。 今 (5) 日市議員楊正中質詢指出，只是把民眾平時消費的發票重新登入在台中購物節 App ，登入金額還不如台中市每月平均消費支出。他認為，整個計畫顯然沒有創造額外的經濟效益，台中購物節辦完應該「早早收山」。

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楊正中說，中央政府 2020 年三倍券政策，審計部指出其振興效益評估欠缺嚴謹且缺乏消費端調查資料。因此台灣的振興經濟方案上從中央、下至地方，都難以考據其振興所帶來的經濟效益如何計算。

楊正中指出，根據財政部財政資訊中心消費通路統計，台中市光是零售及餐飲業電子發票消費情形： 2018 月平均消費支出 216 億 5200 萬元、 2019 年月平均消費支出 241 億 6900 萬元、 2020 年月平均消費支出 267 億 3300 萬元； 2018 至 2020 年三年月平均消費支出 241 億 8500 萬元。

楊正中說，從台中購物節消費登錄第一屆 25 億、第二屆 90.34 億元， 2021 年截至今日發票登入 82.5 億。對比兩項數據，台中購物節登入的只是每月平均消費支出的「零頭」。

他認為，整個活動顯然就只是讓民眾集中 2 個月在台中市政府開發的 APP ，重複登入消費過的發票而已，根本不能說這是因為台中購物節實際創造的經濟效益。

另外，往年 7 至 8 月都是國人出國旅遊的時節，但 2020 年受疫情影響及報復性消費，國人無法出國轉而把錢都在國內進行消費，使得台灣各縣市消費支出都有成長，例如： 2019 年 7-8 月零售及餐飲業新北市成長 15.96% 、台中市成長 15.67% ； 2020 年 7-8 月零售及餐飲業新北市成長 15.05% 、台中市成長 14.07% ，更何況新北市當時也沒有像台中市辦理購物節，無法解釋是因為台中購物節締造的消費成長。

楊正中表示，台中購物節預算編列 2019 年 3018 萬、 2020 年 3920 萬（包含設置 109 年度台中生活經濟資訊平台計畫 920 萬），今年更因應中央振興計畫還加碼 3.5 億，總體經費高達 3.8 億、是歷年最鉅！但編列預算辦理活動卻沒有額外創造經濟效益，只是花錢給市民抽獎、摸彩，他建議這個花錢如流水的活動，明年辦完就結束吧。

經發局表示，台中購物節是消費促銷活動，僅能以自然人身分參加，公司或商號開立買受人統一編號是作為公司報帳或抵稅之用，無法參加購物節活動，因此台中市零售及餐飲業電子發票實際消費金額與登錄購物節活動的金額會有落差。