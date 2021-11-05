家樂福紅酒霸主是誰？內行激推「低調王者」：喝過回不去

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貼文一出，網友紛紛回應「你要甜的？其實台灣製造的的好幾支都蠻好喝的呦，大道玫瑰紅、台酒玫瑰」、「你可以試試，冰涼香濃甜美葡萄牙的波特酒真正的甜」、「我推玫瑰紅喔」、「愛蘭的葡萄酒不錯」、「個人是喜歡歪脖子的+雪碧，好甜好喝」、「喜歡甜酒可以嚐試白酒，去皮釀造的關係，甜味較高，moscato品種釀的都蠻甜的」、「猶大之血！微甜微氣泡紅酒，喝過回不去」、「猶大之血算低調王者吧，真的好喝」。
而也有不少網友透露「我也很愛去家樂福買酒，有時候優惠促銷，399都可以299買到」、「家樂褔有一支來自托斯卡尼符合妳的要求，原價399，特價可到299」、「可以去看有特價的就買回來嚐鮮看看，選到自己喜歡的就鎖定，求推薦不錯，但每個人口味不同，適合的紅酒也不同」。
事實上除了網友討論的酒類以外，最近家樂福也正在舉辦酒展，活動將一路延續到12月5日。現場實體賣場有酒類優惠活動以外，民眾若在這期間加入臉書社團《家樂福微醺酒友會》並且貼文分享在家樂福購買的酒類商品，留下50字心得分享，或者打卡分店名稱，就有機會獲得樂飲電動開瓶器、德國法克漫不銹鋼冰桶、樂飲抽真空酒塞器，多樣好禮絕對不能錯過。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！