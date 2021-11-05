COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

家樂福紅酒霸主是誰？內行激推「低調王者」：喝過回不去

▲葡萄酒是不少人愛喝的酒類之一。（示意圖/Pixabay）
▲葡萄酒是不少人愛喝的酒類之一。（示意圖/Pixabay）

生活中心/綜合報導

2021-11-05 18:30:00

誰說喝酒一定要去酒吧？現在不少人家中都會擺放幾瓶酒，從高檔的威士忌到中階紅酒、葡萄酒、白酒等等，在家小酌也別有一番風情。買酒除了到酒類專賣店挑選以外，現在大賣場也都有整系列的進口酒區，而且有時候搭配優惠活動買起來，可以說是CP值超級高。而近日，就有網友討論「家樂福紅酒推薦哪支啊？」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團貼文指出「家樂福微醺酒友會」貼文指出「各位前輩好，想要請大家推薦不澀、有甜味且重點不酸的紅酒，因為沒研究買了好幾支，結果回家喝了之後發現都不是自己想要的，有沒有內行人可以推薦？」

▲網友不知道在家樂福該買哪支紅酒，上網請益詢問。（圖/家樂福微醺酒友會臉書社團）
▲網友不知道在家樂福該買哪支紅酒，上網請益詢問。（圖/家樂福微醺酒友會臉書社團）
貼文一出，網友紛紛回應「你要甜的？其實台灣製造的的好幾支都蠻好喝的呦，大道玫瑰紅、台酒玫瑰」、「你可以試試，冰涼香濃甜美葡萄牙的波特酒真正的甜」、「我推玫瑰紅喔」、「愛蘭的葡萄酒不錯」、「個人是喜歡歪脖子的+雪碧，好甜好喝」、「喜歡甜酒可以嚐試白酒，去皮釀造的關係，甜味較高，moscato品種釀的都蠻甜的」、「猶大之血！微甜微氣泡紅酒，喝過回不去」、「猶大之血算低調王者吧，真的好喝」。

而也有不少網友透露「我也很愛去家樂福買酒，有時候優惠促銷，399都可以299買到」、「家樂褔有一支來自托斯卡尼符合妳的要求，原價399，特價可到299」、「可以去看有特價的就買回來嚐鮮看看，選到自己喜歡的就鎖定，求推薦不錯，但每個人口味不同，適合的紅酒也不同」。

▲家樂福一路到12月5號推出活動，只要在活動期間加入《家樂福微醺酒友會》並且貼文分享在家樂福購買的酒類商品，就有機會獲得多樣精美禮物。（圖/家樂福提供）
▲家樂福一路到12月5號推出活動，只要在活動期間加入《家樂福微醺酒友會》並且貼文分享在家樂福購買的酒類商品，就有機會獲得多樣精美禮物。（圖/家樂福提供）
事實上除了網友討論的酒類以外，最近家樂福也正在舉辦酒展，活動將一路延續到12月5日。現場實體賣場有酒類優惠活動以外，民眾若在這期間加入臉書社團《家樂福微醺酒友會》並且貼文分享在家樂福購買的酒類商品，留下50字心得分享，或者打卡分店名稱，就有機會獲得樂飲電動開瓶器、德國法克漫不銹鋼冰桶、樂飲抽真空酒塞器，多樣好禮絕對不能錯過。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀