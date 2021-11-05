若移工入境確診數高　陳時中：不排除暫停引進

《四方報》報導，指揮中心日前宣布恢復移工入境，預計最慢於本月中下旬即可開始正式引進。針對移工重啟入境，長照和產業界都樂觀其成，但民間也擔心若把關有疏漏將釀成防疫破口。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日至立法院備詢時指出，若移工來源國防疫出問題，入境確診數多，那代表管理有問題，不排除暫停引進。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-05 18:30:44
我國去年12月因應印尼疫情升溫、印尼移工入境後確診比例高，指揮中心宣布暫停印尼移工入境，至今已將近一年。由於我國明確要求移工提供入境前PCR篩檢陰性證明，卻還是有很多移工入境後確診，讓印尼方的防疫管理及篩檢報告真實性遭到質疑。
立法院4日邀請勞動部部長、衛生福利部部長、經濟部次長及國家發展委員會副主任委員針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時提問，來源國如果有什麼情況，「我們會有什麼動作？」
陳時中指出，去年12月暫停引進印尼移工，就是因應印尼本土疫情嚴重，再加上移工入境前PCR認證機構或相關訓練場合及管理都不足。現在印尼的相關認證已經比較上軌，指揮中心除了評估移工來源國疫情，也會根據移工入境後被驗出的確診比例進行把關，未來若要暫停引進，標準也不變。
陳時中進一步指出，第一階段移工入境皆採集中檢疫14天，因此國人社區防線是守住的；但若入境檢疫期間被驗出確診的比例高，就代表管理有問題，會與來源國進行協商，太嚴重不排除停止引進。