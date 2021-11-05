移工入境積分制規定一次看　社福移工不看宿舍整備

《四方報》報導，移工預計將可於本月中、下旬開放入境，勞動部透露將採「積分制」決定移工引進優先順序，根據「因應COVID-19專案引進外國人申請入境順位評分表」，評分項目包括「COVID-19疫苗施打」、「來源國COVID-19確診人數」、「外國人住宿地點之房間類型」、「入境外國人當名將住宿類型人數」。其中，後兩項關於宿舍整備部分，僅針對產業類移工，社福類移工不會針對宿舍類型進行評比。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-05 18:28:41
據悉，「COVID-19疫苗施打」部分，已接種兩劑疫苗或一劑嬌生疫苗（Johnson & Johnson）者，將得55分；打過一劑疫苗者將得45分，未打疫苗者不配分。疫苗廠牌只要是WHO緊急使用清單所列、或通過台灣緊急授權的疫苗種類，都予以同意。
「來源國COVID-19確診人數」部分，則以「7日移動平均確診人數」而定，確診數控制在5,000人以下為10分，5,001至1萬人則為5分，確診數超過1萬則不配分。
針對宿舍整備部分，雇主全部提供套房可獲20分，有套房也有非套房則得15分，全部提供非套房則為10分。此外，房間共住人數越少也會越高分，若是套房類型，1-2人得25分，3-4人得15分，5-6人得7分，7-8人得3分。非套房類型，1-2人得10分，3-4人得8分，5-6人得5分，7-8人得1分，9人以上則不配分。
綜合評分後積分高者優先入境，產業類與社福類移工分開評比，採1：1等比例引進，若遇到積分相同情況則是簽證日期先後決定，若遇簽證日期相同則抽籤決定。具體評分方式仍有待勞動部正式公告。