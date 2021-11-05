新加坡防長：若為台灣動武　沒有一方是贏家

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黃永宏以「新加坡對美國及中國的觀點」為題發表演講後，接受主持人提問。
主持人問及是否擔心台灣及美國處理台灣問題的方式？是否認為這將導致誤判的情況？黃永宏回應表示，「誤判可能發生」。
他說，台灣議題涉及中國領導人、中國共產黨政治合法性的核心，是「深紅線」（deep red line）。若是為了台灣動武，不論到時是什麼情況，都不會有贏家，「因此我建議我們都應該避而遠之」。
聯合早報報導，黃永宏隨後接受星媒訪問時表示，各國應該遠離這條深紅線，靠太近就可能誤判情勢。一但動武，各方都是輸家，不只是美國和中國，東南亞甚至全球都會陷入混亂。
「阿斯本安全論壇」自2日開始，一連舉行3天。「海峽時報」（The Straits Times）報導，許多參與論壇的講者都提到中國及台灣議題，包括美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）。
密利說，他不認為中國會在未來24個月內對台灣採取軍事行動，不過，如果中國這樣做，美國「絕對有能力」捍衛台灣。
美國聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）則敦促拜登政府，應以更清楚的態度表明美國會保衛台灣抵抗中國攻擊。
另外，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）直言，中國是美國最大威脅，中國以和平或軍事手段接管台灣的意圖，是對美國經濟安全以及全球經濟不穩定的最嚴峻影響。（編輯：周永捷）1101105