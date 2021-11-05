全台規模最大旅展今開跑！東南亞展區亮點一次看

《四方報》報導， 全台規模最大的ITF台北國際旅展今年邁入第35年，今（5）日在南港展覽館登場，總統蔡英文到場為旅展拉開序幕，預計展覽到8日。今年有超過30個政府單位、40個國家地區、30個中央部會和地方政府以及許多業者參展，非常歡迎民眾前往。而台灣旅客愛去的東南亞各國也有來展，十分精彩。因為是開展第一天，開展前場外已經排起長長人龍，消費者都來搶餐券。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-05 18:10:28
交通部觀光局副局長林信任表示，很開心看到ITF台北國際旅展已逐步發展成東南亞地區最大的國際旅遊展會。各國觀光局如日本觀光振興協會、韓國觀光公社、馬來西亞觀光局和泰國觀光局等更擴大參展規模，傳遞濃濃的異國風情。
疫情前台灣人特別愛去泰國渡假，泰國觀光局推廣觀光主題為「驚艷泰國-超乎你的想像」。為了感謝台灣旅客沒有因為疫情而忘了泰國，特別準備泰國特製旅行袋加碼送。只要旅展期間在攤位內的5家旅行社（雄獅、東南、五福、可樂和MyProGuide）訂購泰國旅遊產品，預付訂金買就送！消費者還可參加幸運抽獎活動，有機會抽中台灣泰國餐廳的餐券。
而參加旅展的飯店業者表示，住房率已經逐漸恢復，旅遊業者也看好國外旅遊復甦。旅行社業者則認為，隨著全球疫苗施打率穩定攀升，各國有望逐漸恢復跨國之間的來往，截至目前全球總計有33個國家針對台灣旅客放寬入境規定，符合條件者即可入境免隔離，因此許多國內知名旅遊如雄獅旅行社正規劃國際票券、境外自由行等商品，為國境開放做好暖身準備。