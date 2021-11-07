兼具情懷與進化　傳奇IP《天堂》系列遊戲堪稱遊戲霸主

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《天堂》系列在眾多MMOPRG （大型多人在線角色扮演遊戲）爭鳴的年代誕生，而這款「南韓網遊IP之王」卻在 MMORPG 類型遊戲此消彼長下不斷推出系列新作，無論是網咖坐滿騎士玩家、掉寶時所有人都會圍上來瘋狂的《天堂》年代，又或是人手一機《天堂M》並且隨時都能和朋友分享打寶、PvP喜悅的現在，始終深受玩家喜愛。
千禧年前後《天堂》橫空出世，當時台灣網咖如雨後春筍般林立，幾乎人人都在玩這款遊戲，出現各種打王掉寶、殺人噴裝以及衝裝的一瞬天堂，並因玩家角色死亡時會噴裝，在當時是相當獨特的機制，讓遊戲內PVP（玩家對玩家） 總是相當火熱，打怪打到稀有道具卻被其他玩家路過迅速撿走後，想要洩憤而找他單挑，結果悲情地被打趴還噴裝…種種情景歷歷在目，也成為那個世代玩家間的共同回憶。
當時線上聊天剛起步、資訊流通較封閉，打怪、攻略等等資訊還要倚靠攻略本，玩家間的串連無疑得靠著遊戲聊天來交流，讓許多玩家從線上到線下相互結識，玩家結婚宴上有個「盟友」桌一點也不稀奇。《天堂》對於眾多玩家來說，不僅僅只是年少輕狂的過去，而是許多情誼交織成的幕幕回憶與起點。
有了《天堂》這個起點，後續不少玩家緊接著踏入《天堂2》等系列IP新作。可惜的是，《天堂2》雖然突破了天堂的遊戲畫面跟模式，不過當時多數玩家的硬體支撐不起遊戲的需求而退出。
隨著時間演進，過去總是要守在電腦前的情景，已變成隨身帶著走隨處開打、開農。《天堂2M》是稍早於《天堂W》的《天堂》系列遊戲，《天堂2M》由PC《天堂2》改編，遊戲主打高畫質的戰鬥畫面，可以說達到了手遊的天花板，無接縫地圖的設計也是手遊裡相當有魄力的做法，過去無法在電腦上順利執行的遊戲體驗，如今卻能在小小的手機中實現。
若《天堂2M》是滿足《天堂2》初露鋒芒時的缺憾，2017年《天堂M》的出現，則是帶著玩家回到過去的時光機。無論是盟主號召攻城時的熱血團結感、玩家PK的緊張刺激或是組隊打寶，讓多年前懷念的經歷，又能再一次重新感動。不過，想要在內容不斷推陳出新的手遊洪流中扎穩根基，除了優秀的遊戲體質，更得與時俱進，打造不同於競品的獨特體驗。
《天堂M》除了原有的經典再次重現與進化，改版更新速度更是飛快，職業包含最新的「死神」已經共有十一個之多。除了新職業，經典職業也一直在更新，還有新地圖、新系統，無論是資深、新玩家都玩不膩，隨時都有新體驗。
更特別的是，《天堂M》台版還有多項獨家活動，帶給玩家更接地氣、更有「親和力」的獨特遊戲體驗。2019年時《天堂M》就曾與《霹靂布袋戲》跨刀合作，為台灣玩家打造台版限定特色合作。不僅推出《霹靂》經典角色「素還真」限時合作變身，同時也推出「聖魔之戰」限時副本，讓玩家在面對最後BOSS的時候，與素還真攜手共度難關，創造專屬於台灣玩家的體驗，也吸引喜愛《霹靂》的粉絲走進《天堂M》的世界。
此外，今年三月時台版就曾推出獨家「西域副本」，地圖火焰花果山讓玩家身歷《西遊記》當中，除了有BOSS牛魔王能挑戰，還能獲得台版獨家的變身卡「齊天大聖」和魔法娃娃「唐三藏」，也讓玩家相當驚艷。
而遊戲中相當大的特色：「攻城戰」，也在台版《天堂M》玩出不同的花樣，在台灣打造了《天堂M》亞洲區第一個橫跨眾多伺服器進行的血盟激鬥賽事，2020年瞄準端午連假，首度舉辦電競實況賽「《天堂M》旗幟戰菁英賽」，讓《天堂M》中的強大玩家齊聚，引發令人熱血沸騰的衝突與碰撞，在連假期間充分感受激烈的血盟對拚。
不過提到《天堂》IP，近期剛上線的《天堂W》也令玩家粉絲感到驚喜。該作與系列最大不同便是以「全球」為主軸，雖然國戰進行方式和現有《天堂》系列大致相同，只是參與的玩家國籍變得更多樣化，不過光是能夠在遊戲當中和世界各國的玩家一起展開 PvP 就令人振奮，過去玩家幻想能夠來場「台、韓」跨國大戰也能夠實現。並且除了原有的 PC與手機版，後續還會在 PS5 和 Switch 平台登場。
此外，以往《天堂》IP裡的世界觀在遊戲中描述的不算豐富，因此官方提到《天堂W》將會加深故事呈現，強化遊戲內職業故事背景，以更詳細的劇情烘托遊戲本身，玩家能夠更細緻地感受《天堂》的樣貌。
《天堂》作為深受玩家喜愛與支持的長青IP，獨特的遊戲內容加上與時俱進的做法，無論新舊作皆有其迷人之處，在趨於速食又競爭激烈的遊戲市場中歷久不衰。雙倍的消息雙倍的喜悅！如今乘載玩家回憶的時光機《天堂M》即將邁入4週年，新作《天堂W》又在近期上市，無疑是《天堂》玩家的一大幸事，兩者一起遊玩再次投入遊戲懷抱，新體驗令玩家期待。