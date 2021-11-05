「嘴賤、嚴厲、脾氣差」 資深北市局處首長談柯文哲缺點
台北市長柯文哲今（5）日進入議會備詢，國民黨議員戴錫欽質詢時，將部分與柯文哲共事許久的局處首長上台，並要求他們逐一描述柯文哲「缺點及該改進的地方」，而各個首長的敘述也相當直白，柯文哲除了講話太直外，「嘴賤、脾氣差、沒溫度」等負面形容也是柯文哲亟待改進的缺點。
記者丁上程／台北報導
2021-11-05 18:31:48｜2021-11-05 18:40:17
最先被問到的副市長黃珊珊表示，柯文哲有時候講話比較急，需要提醒他講話要慢一點，此外柯的表達方式「太直了」，有時候要婉轉一點，「投變化球也可以，不要都直球對決。」而另一名副市長蔡炳坤則表示「脾氣太直接了」，戴錫欽則追問「所以是情緒控管不好？」蔡也坦然表示「對」；至於過去曾是柯文哲老師的衛生局長黃世傑，則是形容柯文哲「太嚴格了，是優點也是缺點。」
至於秘書長陳志銘則坦言，柯文哲對同仁太嚴厲，讓包括自己在內的同仁壓力都很大，「我自己每天工作時間太長，腳步可以放慢一點。」陳志銘說，已經數度對柯文哲提過「很多事情在你任內做不完，做太多事了。」至於過去曾擔任發言人一職的觀傳局長劉奕霆則認為，柯較吝於給予下屬稱讚，甚至已經到了「只要沒被罵，就讓人覺得是種稱讚」的狀況。
社會局長周榆修則認為柯文哲過於「工具理性」，應該要更感性一些；至於壓軸的民政局長藍世聰，也是少數從2014年柯文哲擔任市長以來就在任的局處首長，藍一開口就直言「市長太堅持了，連『嘴賤』也很堅持，一定要賤到底，語不驚人死不休。」藍世聰直言，柯都知道自己的缺點，但明知故犯就是改不了。
而針對下屬們的批評，柯文哲不時露出無奈苦笑表情，或是跟著點頭表示認同。「會啦，其實有在改啦，但是常常改得很少。」柯文哲說，自己一直都有在進步，也有在改善下屬形容的缺點，「比起過去現在也比較少摔東西拍桌子。」