歐洲議會INGE主席：孤立台灣反增戰爭風險

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格魯克斯曼回覆訪團此行目的提問時表示，歐洲正面臨外來勢力干擾狀況，台灣全民對抗假訊息的方式，對歐洲而言至關重要；訪團今天上午與行政院政務委員唐鳳會面時，也學到如何透過社群媒體對抗假訊息。
格魯克斯曼指出，當人們面對外在干預時，通常會關起門來、保持沈默，久而久之會忘了何謂民主。台灣卻是更多人參與民主，並透過立法等方式，對抗外來勢力干預及假訊息，增強社會對抗假訊息的韌性，這是訪團帶回歐洲的實用訊息，將供歐洲行政部門參考。
葛洛娃也說，訪團此行學到的經驗不少，主要以如何促成社會互信、打造韌性社會守護民主，及如何透過與社群媒體業主對話並制定政策，共同對抗不實訊息等。
在深化歐盟和台灣的關係方面，格魯克斯曼說，下一步可參考歐洲議會相關文件的內容，亦即，可從推動台歐雙邊投資協定，以及將歐洲經貿辦事處改名為「歐盟駐台灣代表處」等具體步驟著手。
他強調，歐盟與台灣互動是正常行為，當更多國家更關切台灣，台灣和北京間的衝突機會反而會降低，孤立台灣才會增加戰爭風險。
對於媒體關切是否憂心率團來台將遭中國制裁，格魯克斯曼表示，他自己曾遭中國制裁，訪團成員都是歐盟公民，不會對任何中國制裁感到害怕；歐盟基於歐盟公民的利益、自由、民主及人民尊嚴等原則制定政策，而不是其他國家的反應。
格魯克斯曼說，歐洲正在形塑政策，「這些政策並不是要反對誰，只是要支持我們的朋友及我們的原則」。對台灣來說，這代表未來台歐間將有更多的高層互動，台歐仍有相當大空間可深化彼此關係。
他說，將確保台歐夥伴關係持續成長，雙方都面臨同樣的威脅，台歐沒有理由不持續同行。「你們並不孤單，我們與你們同在」，他將持續傳遞這個訊息，直到全世界，包括不遠之處，都清楚這個立場。（編輯：林克倫）1101105