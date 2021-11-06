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巷仔內／民進黨誰戰盧秀燕？蔡其昌、何欣純後勢看漲

▲蔡其昌與何欣純皆為民進黨出戰台中的熱門人選。（圖／翻攝自蔡其昌、何欣純臉書）
▲蔡其昌與何欣純皆為民進黨出戰台中的熱門人選。（圖／翻攝自蔡其昌、何欣純臉書）

記者黃宣尹／特稿

2021-11-06 09:00:00｜2021-11-06 09:27:06

2022年縣市長選戰，對執政的民進黨來說是個挑戰，其中2018年大敗、一直有「一任魔咒」的台中市，更是沒有樂觀本錢，儘管包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純等可能人選都有雄厚基層實力與支持者擁護，但至今人選未明，讓綠營基層持續焦慮。

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2018年台中市長選舉，民進黨推出爭取連任的林佳龍出征，原先被看好的選情在國民黨提名盧秀燕後逐漸被超車，最後慘遭滑鐵盧。林雖政績優異，對台中城市發展多所規劃，更改變城市景觀，仍未能打破民進黨在台中的「一任魔咒」，聲勢浩大卻意外大輸20萬票，更是重挫民進黨在大台中，甚至整個中部所蓄積的能量。

面對2022選戰，黨內普遍認為，台中市是「艱困但仍有一拚機會」的選區，因為現任市長盧秀燕採取「不做不錯」策略，且所做多為延續前朝規劃，至今就任近3年未有太多城市規劃，也因此綠營會推出誰參戰，更是不少市民高度關注的重點。

在林佳龍看似沒有意願回鍋參選的情況下，民進黨內原先包含4名在地立委蔡其昌、何欣純、張廖萬堅、黃國書都曾被點名，但隨著黃爆發「線民事件」而宣布退黨、張廖也傳出意願不高的情況下，蔡其昌與何欣純成了呼聲最高的2位人選。

蔡其昌出身清水，曾任升格前的台中縣政府民政局長、民進黨發言人等職，現是立法院副院長、台灣中華職棒大聯盟會長，經歷豐富、形象甚佳。蔡在2014年曾與林佳龍進行黨內初選，雖敗於林佳龍仍全力輔選，一直被視為2022年民進黨出戰台中的有力人選。

何欣純則來自大里，曾任多屆台中議員，基層實力雄厚，進入立法院後也已連任3屆，理性問政、勤於地方服務、踏實經營基層，幾乎沒有負面評價。2016年其以全台中市第一高票當選連任，2020年再以全台中市最高票、全國最高票第三度當選，也讓其身價水漲船高，持續被力拱出征台中市長，與盧秀燕「女力對決」，削弱盧所包裝的「媽媽市長」形象優勢。

民進黨幾乎確定將由兼任黨主席的總統蔡英文徵召直轄市長人選，且公投、台中市第二選區立委補選也接踵而來，台中政壇可謂熱鬧滾滾，待綠營確定人選後，預期將後勢看漲。

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