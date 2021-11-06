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有意承接重擔？傳蔡其昌公投後表態參選台中市長

▲立法院副院長蔡其昌一直是綠營台中市長熱門人選。（資料照／記者葉政勳攝）
▲立法院副院長蔡其昌一直是綠營台中市長熱門人選。（資料照／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-06 09:00:00｜2021-11-06 09:58:27

台中市第二選區立委陳柏惟遭到罷免，也讓綠營支持者憂心，2022年台中市長與議員選舉恐將陷入苦戰。據了解，出身台中的立法院副院長蔡其昌有承擔的準備，不過應會待12月18日公投投票後，才會有較明確的表態。

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陳柏惟遭罷免，也讓綠營基層對明年台中市長選舉陷入憂慮。有台中地方人士指出，這次市長選舉，綠營本來就在憂心，因為盧秀燕不會讓人討厭的人格特質，讓她民調確實維持得相當不錯，「以前胡志強是3分做事、7分做人，盧秀燕是1分做事、9分做人，是胡志強3.0版」。該人士也說，中部人屬意溫和、理性的政治文化，盧秀燕確實滿符合台中人的味道。

另有與蔡其昌互動密切的綠營人士透露，陳柏惟遭到罷免後，也讓綠營台中基層更有警覺，不只支持者憂心，大老也很心急，也出來嘗試要整合。前市長林佳龍說明不選，重擔自然就落在蔡其昌身上。

該人士透露，蔡其昌認為，現在公投案在進行中，其又是立法院副院長，應該會等公投告一段落才會有較明確的表態，「應該就是他了啦，他已經在布局」。

另名綠營人士則分析，蔡其昌的政治判斷是說，沒辦法說可能打不贏盧秀燕就不出來，這樣會被人罵怯戰 ，且當年盧秀燕一開始參選時，與林佳龍的民調也相差甚多，但最終結果大家都知道，「副院長心裡有要承擔，只是快要公投，不宜大動作」。 

民進黨台中市立委莊競程則認為，陳柏惟遭罷免後，是否會對縣市長選舉造成骨牌效應還要觀察，也需要審慎評估，「我覺得還好啦」。他說，民進黨要全力跟人民說明，國民黨從罷免到公投都是操作政治對立模式，相當不健康，也不利於民主理性討論。而各縣市長布局目前還沒有底定，就看黨中央未來怎麼安排。

民進黨台中市議員黃守達也說，在基層鄉親還是期待，民進黨應趕快整合出市長人選，如果能夠盡快確定，當然是回應市民期待。他也說，人選出來後就有辦法去針對盧市府的市政做攻防，網路上其實有許多質疑中市府的論述，只是說這些質疑目前還沒有上升到競選層次而已。

關於參選台中市長，蔡其昌日前表示，民進黨一定會協調出最能勝選的候選人，大家團結一致面對市長的選舉。《NOWnews今日新聞》記者多次致電蔡其昌，暫無法取得其回應。

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