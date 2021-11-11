開搶啦！雙11開跑優惠總攻略　各家必買清單曝光

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APP獨家抽：11月1日至11月30日 於PChome 24h APP單筆消費490元以上即可登記抽三星Galaxy Fold3 5G、Galaxy Watch4 Classic 46mm、Galaxy Buds2等好禮。
PChome送你當台東島主：11月1日至11月30日全站消費累積滿1萬1111元，即可抽蘭嶼、綠島3日遊體驗，吃喝玩樂交通、秘境行程PChome全買單，體驗專屬島主遊程，享受跳島旅遊魅力，完成後還可獲得由台東縣政府頒發的島主證明。
限量驚喜福箱：自11月1日上午11時起推出限量驚喜福箱，品類囊括美妝、3C以及家電，只需花1111元。其中美妝驚喜福箱中有機會包含網路熱賣美妝聖品，如市價3798元的SK-II 青春露、市價2512元的Kanebo佳麗寶超值組、市價3327元的森田藥粧超值組等；家電驚喜福箱最大獎包含市價2萬2900元的Sony BRAVIA 43吋 4K 顯示器、市價1380元的MATRIC松木家電六段速深層肌肉筋膜槍、市價799元的TESCOM 負離子吹風機或市價799元的Concern 康生玫瑰紅按摩枕等；3C驚喜福箱中有機會包含市價2790元的Jabra Elite 3 真無線藍牙耳機、市價745元的微軟無線鍵盤滑鼠組、市價699元的Razer Atheris 刺鱗樹蝰電競滑鼠等。
必買清單：
美國百年廚房小家電第一品牌「美國漢美馳 Hamilton Beach 美式咖啡機 A84」，原價3080元，11/9-11/15限時特殺6折，特價1111元
PChome獨家特規，「湛盧咖啡 手沖精品濾掛式咖啡組合 80入/箱（6款風味）」，原價1990元，11/9-11/13狠殺56折，特價1111元
PChome獨家「Lenovo Gaming 3 82K200EMTW 15.6吋電競筆電」，原價3萬5990元，11/9-11/15狂降1萬1千，特價2萬4990元，還限時加贈8G記憶體、限時限量加碼送5%P幣
PChome獨家販售「舒潔 蓬柔舒膚抽取衛生紙(100抽x24包x3串/箱)」，原價1199元，11/10-11/11激降銅板價，特價728元
日本設計、東芝品質「TOSHIBA東芝 55型QLED液晶顯示器(55U8000VS)」，原價2萬7990元，11/9-11/11殺爆近三千，特價4999元。
蝦皮購物
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品牌接力殺11元：為了讓消費者可以買得過癮，蝦皮購物「11.11最強購物節」精選全年齡層用戶都喜愛的熱門商品祭出品牌接力殺11元起。
六大火鍋名店5折起：隨著天氣轉涼，蝦皮購物攜手海底撈、太和殿、麻膳堂、滿堂紅、錢都、湊一鍋等六大火鍋名店祭出人氣套餐最低5折起，蝦皮獨家新品海底撈即食湯煲 火腿豚骨嘗鮮價只要189元、原價2200元的湊一鍋惡魔海鮮鍋雙人套餐半價只要1100元，邀你輕鬆吃鍋暖胃！人氣美食再加碼，萊爾富奇多雞汁玉米隨口脆即享券、麥當勞蛋捲冰淇淋即享券雙11當日通通只要1元，想要大飽口福的朋友千萬不能錯過！
0元免運券：每人皆有全站0元免運券11張，即日起至11月11日即可領券，其中2張限定於11月11日 0至2時使用、9張11月11日全日可使用；11月10日前預先領券，再享天天抽iPhone 13；限定加碼指定店家0元免運券2張，11月3日、11月10日當天現領現用。
千萬新家超狂1元起標：11月9日至11月11日每日一間千萬新家0時開始1元起標，每次競標最低出價為1111元，每次競標完成可獲0.1蝦幣。成功得標者，再送110萬圓夢購屋金與家電1.1折券讓你輕鬆入主！
必買清單：
原價7990元的TOSHIBA 7KG旗艦定頻直立洗衣機下殺3111元
最夯國貨TATUNG不鏽鋼電鍋限時優惠2,111元
Ariel超濃縮抗菌洗衣膠囊1.2折價只要111元。
另外，還有限定11日凌晨00:00至02:00使用的超殺商城8折券，原價7萬9900元的智慧家電LG奈米4K AI語音物聯網電視享驚喜價，領券最高再折4000元；飛利浦新一代廚神料理機祭出搭券3500元有找的破盤價。
momo
百萬紅包：11日當天 momo全通路不限金額下單，就有機會帶回「111.1萬紅利金」大獎。
11萬份好禮滿額送：momo雙11好禮大方送，超過11萬份美食、影音好禮等你拿，凡於指定日期消費滿額就能登記帶回YouTube Premium 3個月免費序號、八月堂蜂巢可頌、CITY PRIMA精品美式咖啡、漢堡王小華堡、達美樂pizza套餐、鮮茶道榛果摩卡等好禮。
1元加購總價千萬PORTER獨家商品：momo也祭出深受消費者喜愛的時尚品牌PORTER獨家商品，11月9至11日總價千萬的PORTER經典零錢包、真皮鑰匙圈，1元銅板價就能加購擁有。
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必買清單：
幫寶適一級幫黏貼尿布2箱組單片6.4元起。
FUJI摩煥時光按摩椅現省破3萬元。
adidas Stan Smith休閒鞋活動價1111元。
Gap LOGO連帽外套只要811元。
雅詩蘭黛小棕瓶重磅囤貨組刷momo卡加碼10％回饋。
dysonV11大全配吸塵器旗艦款限時1萬7900元。
科沃斯N9+自動回洗掃拖機器人現折近萬元。
Yahoo奇摩購物
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商城主打店：Yahoo奇摩超級商城超強主打店，贈點最高30倍送。
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無卡分期：無卡分期最高回饋11111點，再抽萬元人氣好禮。
台灣樂天
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12大品牌破盤5折up限時搶：自11月1日起連續12天推出每日一大牌5折限時搶購，包含人氣團購堅果零嘴每日優果全館飆殺5折，限時搶券再5折、果貿吳媽家餃子單項商品6折，搶券再折211元；集結日本熱銷好物的日本樂天官方旗艦店，與打造日系極簡風家具的日本直人木業，也有祭出87折起優惠；熱愛專櫃精品、保養美妝的消費者，也不能錯過COOMA、廣三SOGO人氣夯品下殺5折起及滿額折2,500元的折扣；另外台酒官方旗艦店、龍泰創意烘培、愛買線上購物、3M品牌旗艦店、專品藥局、杏一健康生活館，也祭出特殺5折起折扣。
整點破盤下殺3折：於11月11日及11月12日0點、1點、23點，加碼推出深夜版整點破盤下殺3折起，包含國際品牌Panasonic、Apple，保養美妝精品LANCOME、Kiehl’s、SHISEIDO、Longchamp，運動大牌Nike、Adidas，及超人氣卡通巨星Hello Kitty與史努比周邊商品等。
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必買清單：