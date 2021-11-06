盼綠營快確定誰戰台中 何欣純：將凸顯盧秀燕能力不足
距離2022台中市長選舉僅剩約1年時間，民進黨尚無明確人選，近來有支持者力拱台中市的民進黨立委何欣純參選，何也表示，若黨徵召將全力以赴，也讓綠營基層對於「母雞」的討論再起。何欣純告訴《NOWnews今日新聞》記者，前立委陳柏惟罷免案通過，對綠營來說是個警訊，但不同意票也衝滿高的，2022絕對有努力的空間，目前兼任民進黨主席的總統蔡英文、民進黨秘書長林錫耀尚未與她談及市長選舉，自己希望人選越早決定越好，也與立法院副院長蔡其昌有共識，無論黨徵召誰，都會全力以赴及幫忙。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-06 09:00:00｜2021-11-06 09:28:00
民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，台中與其他直轄市將由蔡英文親自徵召，不過至今人選尚不明朗，綠營基層感到焦慮。何欣純表示，陳柏惟罷免案通過，對在地市議員來講是一個警訊，不過還好不同意票也衝得滿高，很接近同意票數， 所以還可以稍微鬆一口氣，關於2022年還有努力空間，整個局勢不至於崩盤。「我們期待林靜儀勝選，這樣士氣可以更凝聚，整個大家信心會不一樣」。
談到現任台中市長盧秀燕民調維持不錯，何欣純認為，看起來只有那幾份民調做出盧的高支持度，但這是因為現在民進黨人選還沒有出來，待人選出來後，市政的規劃就能夠比較，也能凸顯盧秀燕施政能力不足，「盧秀燕現在執行的都是上任市長的既定計畫，她對於台中市城市的規劃，目前為止快要做完一任都還沒有看到」。
何欣純也說，目前蔡英文、林錫耀都還沒有與她聊過，現在基層是希望徵召人選越早決定越好，因為接下來就有公投，還有台中市第二選區的補選，如果盡早決定台中的領頭羊，更能夠協調整合各區各系統，再藉由公投、補選凝聚基層士氣，相信可以拉抬市長與議員的選情。
何欣純也說，自己與同樣被視為代表民進黨出征的熱門人選蔡其昌本來就是好朋友，大家都有共識，黨徵召誰大家都會全力以赴，或者全力輔選。