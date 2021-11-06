縣區出身難當台中市長？在地人：應拉高格局規劃山海屯城
立法院副院長蔡其昌、立委何欣純都被視為民進黨參選2022台中市長的熱門人選，惟縣市合併升格後，先後當選市長的胡志強、林佳龍、盧秀燕都出身市區，2人來自縣區是否會成阻礙，值得關注。何欣純說，原縣區、原市區各有優勢，縣區人口多，大家會希望有縣區出身的市長來解決城鄉差距與資源不平均的問題；台中市議員黃守達說，縣市合併已10年，原縣區已有明顯改變，應該要把格局拉高，思考整體規劃。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-06 09:00:00｜2021-11-06 09:28:34
何欣純說，原縣區與原市區各有優劣勢。縣區的優勢是人口多、選民數大，也需要建設更多；而原來都市計畫是以原市區較為完整，原縣區的台中市民會希望有縣區出身的市長，能夠更了解城鄉差距、知道如何弭平縣市之間資源的不平均。
何欣純也說，未來的市長也必須要進一步了解原市區，像七期發展很好，但東區卻沒落了，目前為止現任市長盧秀燕也沒有積極作為，而是放任東區繼續沒落。
黃守達對此認為，過去可能還會有縣、市不同的觀點，但合併升格已過10年，包括原線區的太平、大里、烏日、沙鹿等結構都有很明顯改變，不用再依照過去縣市劃分來解讀。過去集中在台中市區發展也可能已經不合乎時代，現在應該思考山、海、屯、城整體規劃，格局拉高對城市進步才更好，舊縣區、舊市區的思考現在已不適用。