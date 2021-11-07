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快筆記！把握這三點　雙11才能買得又爽又划算

▲雙11是電商年度最大促銷檔期，消費者只要把握三個原則，搶到便宜也更輕鬆。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲雙11是電商年度最大促銷檔期，消費者只要把握三個原則，搶到便宜也更輕鬆。（示意圖／翻攝Pxhere）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-07 10:01:00

消費者每年最期待的電商盛事「雙11」購物節，各家業者無所不用其極，想讓消費者多買一點，但狂買搶便宜之餘，有些小撇步還是要特別留意，才能買得安心又划算，例如務必要注意優惠期限、銀行回饋以及避開雙11消費高峰這三點，只要把握好方法，保證雙11無往不利！

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網購首先在意的就是優惠期限，但是各家優惠眾多，且優惠日期繁雜，怕自己記不清楚而錯過，必要時可以在手機設定鬧鐘，提醒自己什麼時候優惠來了趕緊下手。畢竟今年眾多業者推出「整點搶優惠」類型活動，有個鬧鐘在方便自己不錯過優惠，也不失是個好棒法。

再來還需注意各家銀行回饋內容。在雙11期間各家電商業者各出奇招，就是要留住消費者的目光，很多電商也會和銀行合作，推出眾多消費買多少就回饋幾％的活動，付錢之前確認清楚哪一家銀行信用卡或聯名卡比較划算、有較多的回饋，只要多用一點點心，在消費之餘就能多撈一點好處，這時每年繳的年費也就派上用場了。

最後，消費者可把握各家業者提前推出的暖慶優惠，綜觀各家業者今年活動，事實上雙11前的暖慶優惠也已經不少，消費者可把握且提早購買排入物流，也許能讓包裹避開雙11的大塞車，讓你提早享受到夢寐以求的商品。

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