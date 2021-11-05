阿羅哈客運傳財務危機 公司發聲明駁斥：保留法律追訴權
阿羅哈客運傳出財務危機，有股東出面爆料，董座陳瑞玲從10月開始，2張共計1800萬的支票接連跳票3次，還有風聲傳出說有意賣出公司土地。股東們已聯合向法院聲請宣告破產，並呼籲大眾勿再買入阿羅哈客運的套票，免得求償無門。不過阿羅哈發出聲明駁斥，強調「有心人不實的指控當承受法律責任」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 21:15:03｜2021-11-05 22:22:33
根據《東森新聞》報導，阿羅哈客運目前仍運作正常，但有一位南部股東A小姐爆料，拿出一張600萬、一張1200萬的支票，分別在上（10）月12日、20日、26日跳票3次，理由是存款不足以及負債大於資產，控訴公司現金流出現問題。
A小姐更指出，阿羅哈客運一塊在新莊約2700坪的土地，借名在董座陳瑞玲名下，而陳瑞鈴有意賣地，目前還在訴訟中，股東們深怕陳瑞鈴會賣地脫產，把錢拿走。
A小姐最後強調，股東們已聯合向法院聲請宣告破產，呼籲大眾勿再買入阿羅哈客運的套票，以免因為公司的財務糾紛，導致日後求償無門。
不過阿羅哈客運在官網發佈聲明稿駁斥，強調消費者預購的票券一定有保障，「有心人不實的指控當承受法律責任」。聲明稿更指出，董事長陳瑞鈴經過幾次車禍意外仍概括承受，全世界受到疫情影響，許多公司面臨困境倒閉，「還有多少品牌撐著？」強調阿羅哈全體員工上上下下一起力挺公司，希望挺過難關，也感謝始終支持阿羅哈的消費者。（編輯：倪浩軒）