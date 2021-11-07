雙11怎能不買3C家電！四大電商精選優惠懶人包看這

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3C產品必買清單包括：大坪數住宅清潔、仿真人拖地「石頭掃地機二代 S5 Max」，原價1萬9999元，11月1至16日直降萬元，特價9999元。PC遊戲玩家夢幻逸品「Razer 黑寡婦蜘幻彩版鍵盤 V3 」，原價4390元，11月8至11日特價2690元，加碼10％P幣回饋；「HyperX Cloud Alpha 電競耳機(消光黑 )」，原價3290元，11月1至21日特殺優惠1111元。
此外，自11月1日上午11時起推出限量驚喜福箱，品類囊括美妝、3C以及家電，只需花1111元，就有機會把最高市值2.5萬元的商品組合帶回家，加碼再抽任天堂Switch OLED。
愛家一族不能錯過的PChome 24h購物推出的限量「家電驚喜福箱」，只要1111元，就有機會抽中最大獎包含市價22,900元的Sony BRAVIA 43吋 4K 顯示器、市價1,380元的MATRIC松木家電六段速深層肌肉筋膜槍、市價799元的TESCOM 負離子吹風機或市價元799的Concern 康生玫瑰紅按摩枕等大驚喜。
同樣只要1111元，也可以搶一下「3C驚喜福箱」，精選電競3C玩家最愛，福箱中有機會包含市價2,790元的Jabra Elite 3 真無線藍牙耳機、市價745元的微軟無線鍵盤滑鼠組、市價699元的Razer Atheris 刺鱗樹蝰電競滑鼠等。
蝦皮購物：蝦皮購物「11.11最強購物節」推出商城史上超殺8折券，即日起開放預先領券，可在11月11日凌晨0至2點使用，最高現折2000元！商城88折神券自動歸戶，雙11全天可使用，最高可折5000元。
3C產品必買清單：原價2萬5900元的Apple iPhone 13 128G，搭配8折券最低價只要2萬3900元。居家打掃神器Dyson V11無線吸塵器現省1萬元，1萬4900元就能輕鬆入手。文青控則不能錯過繽紛的羅技POP KEYS 無線鍵盤，可以隨時按出EMOJI表情圖案使聊天更有趣，還可用超優惠加價購蝦皮獨家限定色POP MOUSE滑鼠和鼠墊，只要3711元就能將一整組帶回家。
另外Logitech G推出《英雄聯盟》Pro系列聯名商品，包含Logitech x 英雄聯盟限量 G PRO WIRELESS電競滑鼠、Logitech x 英雄聯盟 PRO 機械式遊戲鍵盤、Logitech x 英雄聯盟 PRO X 電競耳機麥克風等四款聯名商品於蝦皮購物限量開賣，優惠價格都僅需3990元；而Logitech x 英雄聯盟 G840 布面遊戲滑鼠墊優惠價1290元。
momo購物網：11月1至8日首波推出「八大品類日」打頭陣，天天精選商品祭出限時優惠，其中品類日好康包含11月1日爆殺3C日專屬獻禮二選一；技嘉全品項抽iphone 13 Pro Max天峰藍。11月2日家電下殺日震撼5折起。
3C產品必買清單：FUJI摩煥時光按摩椅現省破3萬元；dysonV11大全配吸塵器旗艦款限時1萬7900元；科沃斯N9+自動回洗掃拖機器人現折近萬元等；另外，雙11當天10時還有Roborock S6 MaxV 石頭掃地機器人優惠，原價2萬4999元，優惠價格剩1萬1111元。
台灣樂天市場：為迎接電商年度盛會雙11購物節並回饋廣大會員的支持，樂天市場精選百大國際品牌商品，最低1折起。
3C產品必買清單：11月7日12時小米手錶超值版 REDMIWT02原價1595元，特價1290元，下殺81折。11月8日10時SHARP空氣清淨機KI-JS70，原價1萬2240元，特價9990元，下殺82折。11月9日12時Apple Watch S7 41mm，原價1萬1900元，特價5950元，下殺5折。