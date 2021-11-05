狗竟對「聲音」很恐懼？醫師點頭：很常見　5方法能幫牠

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聲響敏感的成因大多偏向基因遺傳所導致，有一部分原因可能是因為過往有創傷的經驗，使聲響敏感的表現更加突顯。
根據發生比例（不分公母及品種）：
• 約40~50%的狗狗，在1～11歲都有可能發生。
• 有78%的狗狗，會在1～5歲時忽然發生。
當狗狗有聲響恐懼時，會出現什麼行為？
在有聲響刺激的條件下，常見的臨床徵兆有：發抖、流口水、便溺、石化、來回踱步、啃咬、挖掘、尋求關切、轉移攻擊（被掃到颱風尾的概念）、試圖逃脫而造成受傷等等。狗狗做出這些行為的目的在於試圖避開、逃離可怕的刺激，但是當下如果牠們被困在房屋裡，而聲響從四方八方的門窗湧進、就像巨大的衝擊時，可能會讓狗狗感到無助、無處可逃，久久不能平復，造成情緒上很大的創傷，也可能從此把對聲響的恐懼延伸到其他的事情上。
我們可以如何幫助有聲響敏感的狗狗？
在台灣，最讓飼主跟狗狗困擾的非節慶鞭炮與雷雨聲莫屬！那我們可以如何幫助有聲響敏感的狗狗呢？
務必要記得：請不要認為多多接觸就會變好！「洪水法」是訓練矯正的大禁忌！藉由反覆不斷地讓狗狗接觸刺激，引發牠們的情緒反應，只會增加牠們對聲響的敏感度。被「敏感化」的狗狗，引發「類化」，最後可能導致狗狗對極小的聲響刺激都可能會表現出極大的反應。（＊類化：指一個刺激經過訓練而能引起某一反應，其後在某種情況下，雖然未經訓練，亦能引起相關的反應）
想幫助有聲響敏感的狗狗，可以參考以下幾點：
一、環境調整：提供狗狗一個安全「基地」，並加強隱蔽性、舒適度與隔音效果，讓狗狗躲好躲滿，能安靜的休息不被打擾。
二、轉移注意力：
a. 想要躲起來的狗狗：可以藉由陪伴、溫和的語調來安撫緩和牠的情緒。
b. 想要窩在人身邊的狗狗：可以給予溫和的安撫。安撫情緒緊張的動物並不會加重牠們的恐懼，我們只要保持情緒及安全感上的支持即可。
c. 對於其他東西有興趣的狗狗：可以藉由食物或玩具等狗狗喜歡的東西來轉移注意力。
三、情緒輔助：例如安定背心、眼罩、耳罩的輔助（別忘了先做好穿戴上的訓練喔）。
四、減敏訓練：可以將狗狗害怕的聲音錄下來，利用噪音錄音檔，配合獎勵來引導情緒轉變。但須注意：巨大聲響引起的震動感是無法模擬的，因此減敏的實際應用上有條件限制。
五、藥物保健：當環境各方面等努力都做了，但因為聲響刺激太大，狗狗仍處於緊迫狀態時，可以與獸醫師討論建議給予狗狗額外的情緒輔助。透過保健品或是藥物的幫忙，可以緩和狗狗的情緒，維持生活及情緒上的品質。（編輯：李惠婷）
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