DISNEY+ 登台打造音樂盛典 天后張惠妹攜手瘦子獻聲
Disney+ 將於11月12日正式於台灣上線，提供包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大品牌旗下精采的娛樂內容。除此之外，Disney+ 宣布將攜手台灣巨星們呈獻「A Night of Disney+ 夢想之夜」音樂盛典，並透過線上平台及電視頻道進行首播。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-06 07:16:21｜2021-11-06 07:17:02
Disney+ 今天首度釋出30秒精采預告，「A Night of Disney+ 夢想之夜」將由華語流行音樂天后張惠妹與嘻哈男神瘦子領銜，以創新思維調和經典風格，重新演繹膾炙人口的精選曲目。此音樂大秀將融合張惠妹多元的歌唱風格及動人的嗓音，與瘦子的饒舌創作；以天籟美聲聞名的「希望兒童合唱團」亦參與其中。
Disney+ 是提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理以及《辛普森家庭》等電影和節目的一站式影音串流服務。作為華特迪士尼公司旗下直接服務消費者的旗艦影音串流服務，Disney+ 是迪士尼媒體和娛樂發行部的一部分。該影音串流服務不含商業廣告，並提供源源不絕獨家原創作品，包括長片、紀錄片、真人和動畫影集以及短片內容。透過Star品牌服務，為觀眾提供來自二十世紀影業、Disney Television Studios、 FX以及探照燈影業等的節目。