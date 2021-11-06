未列「台獨頑固分子」名單　謝志偉：抗議！怎麼能漏掉我

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針對該事件，謝志偉不滿表示，「我抗議！」自己上網到處查蒐尋，從今早天亮到現已深夜，從滿頭大汗到直冒冷汗，發現「沒有，沒有，沒有，就是沒有我的名字 」，台獨頑固分子真的就只有蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三個人的名字。
謝志偉向中共政權抗議，同時痛批，「你們怎麼可以漏掉我的名字？！」，自己這麼多年來未改初衷地捍衛台灣主權、自由、民主，這麼多年來痛批無良、無恥、沒血、沒淚的中共政權，力挺中國民運、西藏、香港、維吾爾、南蒙古等等。
謝志偉納悶，這些還不夠嗎？自己有少嗎？自己竟然沒有名列你們公布的台獨頑固分子，「你們怎麼可以這樣對待我，彷彿我向來都是在騙人，如此損我名譽，傷我名節！人們將會如何嘲笑我？」
謝志偉要求，在此正式向中共政權，提出強烈的抗議，立刻將自己的名字補進「台獨頑固分子」名單。
文末謝志偉也以納粹當權後，在19個大學城同步進行「焚書」事件，比擬自己的心情；謝志偉說，該事件共有100位作家的書在深夜11點至午夜12點間被丟進架起來的柴火堆，有一名作家在研讀名單後，發現自己未入列，隨後振筆疾書寫信給當權者，「要求焚燒自己的書，別把他漏掉，自己在書中寫的真理有少過嗎？而今被漏掉好似自己成了騙子！」（編輯：孫唯容）