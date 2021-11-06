苗栗2歲童慘死！埋屍樹林剩碎骨 狠父辯暴斃遭法院收押
苗栗驚傳殺童命案！竹南鎮一對同居情侶，分別為42歲的林姓男子、31歲的陳姓女子，2人共生下3名子女，為3歲女童、2歲男童、1歲女童，另還有一名6歲女童是陳女先前所生，因此2人共扶養4名子女。近期，因設籍桃園的6歲女童，已屆學齡卻遲未註冊，桃園市政府調查後，發現一家人於竹南租屋，遂委託桃園市婦幼隊、苗栗縣社會處，以及竹南分局介入調查，赫然發現2歲男童於去年就死亡，且林男跟陳女事後還繼續詐領育兒津貼，本月4日，檢警挖出2歲男童骸骨，依殺人、詐欺、遺棄屍體等罪，向法院聲押獲准。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 09:49:36｜2021-11-06 10:02:44
據了解，起因是因為6歲女童遲遲未入學，桃園市政府因此委請警方與社會處調查，不料細查之下卻發現，排行老三的2歲男童，早於去年間就死亡，疑似遭林男跟陳女「不當管教」致死，對此，苗栗地檢署指派檢察官，與警方成立專案小組，先逮捕涉有重嫌的林男跟陳女。起初林男與陳女辯稱男童走失，之後又改口稱男童吵鬧會影響鄰居，所以用「巧拼」套頭、午睡時不慎暴斃等，才將屍體掩埋在科技園區後方樹林內。
本月4日，檢警於現場挖掘遺體，因男童體型瘦弱、已變成一堆碎骨，5日檢方初步相驗後，10日將進一步安排解剖，以釐清男童死因。林男跟陳女於檢方複訊後，認為2人涉犯殺人、詐欺、遺棄屍體等罪，且嫌疑重大、有串證逃亡之虞，法院裁定林男收押，唯陳女懷孕已35周，因此諭知限制住居，每天須向當地派出所報到。另外，其他3名子女皆出現營養不良等問題，目前由苗栗縣政府社會處安置。（編輯：林盈君）
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