殺童案！苗栗父母不當管教男童慘死 埋屍後詐領育兒津貼
苗栗驚爆殺童命案！本（11）月4日警方追查一名6歲女童，到了學齡遲遲卻未就學，意外發現該女童的弟弟、2歲男童居然不知所蹤，竟查出2歲男童疑遭到父母不當管教致死，父母甚至自行挖洞埋屍、涉嫌詐領育兒津貼；目前男童屍骨已尋獲，檢調將父母兩人依殺人、詐欺、遺棄屍體等罪嫌聲押獲准。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 09:26:36
全案因6歲女童到了學齡卻遲未註冊，引發桃園市婦幼隊、苗栗縣府社會處登門關切，訪查女童生母陳女、以及同居人林男後，發現家中1到6歲的4名子女中，排行老三的2歲男童始終行蹤不明，隨後報請檢方指揮偵辦。
根據竹南警分局調查，林男與陳女不當管教，失手殺死男童後，挖洞埋藏男童屍骨，還持續領取領育兒津貼，檢警本周四（4日）晚間挖掘出被害男童的屍骨，昨天下午初步相驗後，安排10日將會同法醫進行解剖，進一步釐清被害男童死因。
檢察官訊問林男、陳女後，認為林男涉犯殺人、詐欺（男童死亡後仍長期詐領育兒津貼）、遺棄屍體等罪嫌疑重大，且有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；但陳姓女子已懷孕35周即將臨盆，因此諭知限制住居，每日上午、晚上必須到派出所報到。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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