10月CPI年增2.58% 主計總處：購買頻率高商品漲幅大
行政院主計總處於昨（5）日公布10月份消費者物價總指數(CPI)，較上月漲0.30%，經調整季節變動因素後跌0.06%，較上年同月漲2.58%，1至10月平均，較上年同期漲1.82%。不過主計總處解釋，在扣除蔬菜水果消費後，漲2.05%，再剔除能源後的總指數（核心 CPI），則是漲1.43%，國內並無通膨現象。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-06 09:56:42
主計總處說明，10月 CPI 較上月漲0.30%，主因為秋冬新裝上市，成衣價格上漲12.44%，加上水果價格受 8 月豪雨遞延影響，供給減少，價格上漲 9.79%，及油料費及機票價格上漲 2.54%及 1.27%所致，不過電價因夏月費率結束調降，與蔬菜價格下跌，抵銷部分漲幅。
10月 CPI 較上年同月漲2.58%的原因，主計總處表示，由於油料費隨國際油價走高且低基數因素仍在，加上水果、機票、蔬菜、肉類及家庭用品價格上漲，不過通訊設備價格下跌，加上去（2020）年10月逢中秋節，部分服務價格因基期相對高而下跌，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果，漲2.05%，再扣除能源後之總指數，僅上漲1.43%。
另外在10月份躉售物價總指數（WPI）上，較上月漲 1.77%，經調整季節變動因素後，漲2.24%，較上年同月漲14.78%，1至10 月平均則較前去年同期上漲8.57%。